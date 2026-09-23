Lise önünde pompalı tüfekle dolaşan iki genç yakalandı

Olayın gelişimi:

Akşam saatlerinde Aydın'ın Efeler ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi önünde iki kişinin elinde pompalı tüfek bulunduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve çevrede arama yapıldı.

Silahın bulunması ve olay yeri çalışması:

Polisleri fark eden şüphelilerin, ellerindeki tüfeği okul yakınındaki Fatih Kapalı Pazar Yeri'nde park halindeki bir minibüsün sol ön tekerleğinin arkasına sakladıkları belirlendi. Ekipler kısa süre sonra pompalı tüfeği gizlenmiş halde buldu. Bölge güvenlik şeridiyle çevrilip olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

Şüphelilerin tespiti ve yakalanması:

Görgü tanıklarının ifadeleriyle olay yerinde yakalanan bir kişinin incelemeler sonucu olaya karışmadığı ortaya çıktı. Kamera kayıtlarının incelenmesi ve tanık beyanlarıyla şüphelilerin kimlikleri R.E.Ç. ve E.A. olarak tespit edildi. Polis ekipleri kısa sürede yaptığı çalışmalarla iki şüpheliyi Osman Yozgatlı Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin 17 yaşında olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE BİR LİSENİN ÖNÜNDE ELİNDE POMPALI TÜFEKLE GEZEN 2 ŞÜPHELİNİN OLDUĞUNU FARK EDEN VATANDAŞLARIN İHBARI POLİS EKİPLERİNİ HAREKETE GEÇİRİRKEN, OLAY YERİNDEN KAÇAN ŞÜPHELİLER YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUNDA KISA SÜREDE YAKALANDI.