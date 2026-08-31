aydın’ın tarımında 24 yılda büyük dönüşüm: 190 milyar liralık yatırımın bilançosu

Aydın’da tarım ve su yatırımlarının özeti:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın ziyaretinde ilin tarımsal potansiyelini ve son dönemde yapılan yatırımları değerlendirdi. Bakan Yumaklı, son 24 yılda yaklaşık 190 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirildiğini belirterek bu kaynakların özellikle tarım, orman ve su alanlarına yoğunlaştığını vurguladı.

Bakanın verdiği bilgiye göre sulama altyapısında önemli adımlar atıldı: 199 tesis hizmete alınırken yaklaşık 604 bin dekarlık alan sulamaya açıldı. Yumaklı, sulanabilen araziler ile sulanamayan araziler arasındaki verim farkına dikkat çekti ve suyun tarımsal üretimde belirleyici olduğunu söyledi.

ürün çeşitliliği ve '4 efe' önceliği:

İlde toplam 36 ürün üretimi bulunduğu bilgisini aktaran Yumaklı, Aydın için öne çıkan ürün grubunu "4 Efe" olarak tanımladı. Buna göre incir, pamuk, zeytin ve kestane Aydın’ın stratejik ürünleri olarak görülecek ve Bakanlık tarafından dünyadaki konumları daha da güçlendirilmeye çalışılacak. Yumaklı, bu ürünlerde dünya sıralamasındaki yerlerin korunması ve geliştirilmesinin önemine işaret etti.

tarım sigortası ve ekonomik destekler:

Bakan Yumaklı, tarım sigortasının üreticiler için önemine değinerek son dönemde yaşanan kuraklık örneğini paylaştı. Sigorta poliçesi olan üreticilerin ürünlerinin yüzde 75’ine yakınını geri alabildiğine dikkat çekti ve sigortanın emeğin garantisi olarak yaygınlaştırılmasını istedi. 2006’dan bu yana Aydın’da 621 bin poliçe düzenlendiğini, bu poliçelerin bedelinin yaklaşık 1,5 milyar lirasının devlet tarafından karşılandığını açıkladı. Ayrıca zararlara ilişkin ödemelerin toplamının yaklaşık 1,2 milyar TL olduğunu belirtti.

Yumaklı, Aydın’ın tarımsal hasılasının son 24 yılda üç kat arttığını ifade ederek ilin potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Tarımsal üretimi, tarımsal sanayiyle buluşturma hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü aktardı.

projeler ve gelecek planları:

Bakanlık tarafından Aydın için planlanan projelerden de söz eden Yumaklı, farklı başlıklarda toplam 11 proje bulunduğunu ve bu projelerin maliyetinin yaklaşık 7,2 milyar lira olduğunu bildirdi. Bu yatırımların tamamlanmasıyla ilin üretim kapasitesi ve işleme altyapısının güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Yumaklı, konuşmasını teşkilat ve saha emekçilerine teşekkür ederek sonlandırdı; Aydın için yapılan yatırımların, sulama altyapısının ve sigorta uygulamalarının üretimi sürdürülebilir kılma yönünde kritik rol oynadığını vurguladı.

AYDIN’IN TARIM VE ORMAN POTANSİYELİNİN ÇOK YÜKSEK OLDUĞUNU BELİRTEN TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI; "DÖRT EFE OLARAK TABİR EDİLEN VE DÜNYA BİRİNCİSİ OLDUĞUMUZ İNCİR, PAMUK, ZEYTİN VE KESTANEMİZİ DAHA DA GELİŞTİRMEK ÜZERE GAYRET EDECEĞİZ" DEDİ.