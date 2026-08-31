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Akçakoca'da sezon öncesi hazırlık: balıkçılara 1 milyonluk ekipman desteği

Akçakoca'da 745 ruhsatlı balıkçı ve 121 tekne yeni av sezonuna 'Vira Bismillah' dedi; Düzce Valiliği ile yaklaşık 1 milyon lira değerinde ekipman hibe edildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 18:30

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EDİTÖR: Berk Doğan

Akçakoca'da sezon öncesi hazırlık: balıkçılara 1 milyonluk ekipman desteği

Akçakoca'da yeni av sezonu açıldı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar yeni av sezonuna 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Yaklaşık 30 kilometrelik sahil şeridinde geçimini balıkçılıkla sağlayan 745 ruhsatlı balıkçı ve limandan hareket edecek 121 ruhsatlı tekne, gece saatlerinden itibaren av mesaisine başladı. Sezon öncesi düzenlenen törende hem hazırlık süreci hem de sağlanan destekler öne çıktı.

destek ekipmanları:

Düzce Valiliği koordinasyonunda İl Özel İdaresi ve Tarım İl Müdürlüğü tarafından balıkçılara verilen koruyucu ekipmanların toplam değeri yaklaşık 1 milyon lira olarak açıklandı. Hibe edilen malzemelerin, kıyıdaki küçük işletmelerin ve tekne ekiplerinin güvenliğini artırmaya, mesai koşullarını iyileştirmeye yönelik olduğu belirtildi. Yerel yetkililer, destek paketinin hem günlük çalışmayı kolaylaştıracağını hem de verimliliği artıracağını vurguladı.

protokol mesajları:

Düzce Valisi Mehmet Makas törende yeni sezonun hayırlı olması dileğinde bulundu. Vali Makas, devletin ve kurumların imkanlarıyla balıkçılara hizmet etmeye devam edeceğini, işleri kolaylaştırmak ve bereketi artırmak için desteklerin süreceğini ifade etti. AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk de Akçakocalı olduğunu hatırlatarak balıkçılara ve ailelerine bereket temennisinde bulundu. Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ise desteklerin devam edeceğine dikkat çekti ve kolaylıklar diledi.

Törene il protokolü, balıkçılar ve aileleri katıldı. Etkinlik sonunda katılımcılara limanda balık ekmek ikramında bulunularak hem sezon başlangıcı kutlandı hem de dayanışma vurgulandı.

DÜZCE’NİN KARADENİZ’E AÇILAN KAPISI AKÇAKOCA’DAKİ BALIKÇILAR YENİ AV SEZONU İÇİN ‘VİRA BİSMİLLAH’...

DÜZCE’NİN KARADENİZ’E AÇILAN KAPISI AKÇAKOCA’DAKİ BALIKÇILAR YENİ AV SEZONU İÇİN ‘VİRA BİSMİLLAH’ DEDİ. YAKLAŞIK 30 KİLOMETRELİK SAHİL ŞERİDİNDE GEÇİMİNİ BALIKÇILIKLA TEMİN EDEN 745 BALIKÇI, 121 TEKNEYLE GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN DENİZE AÇILACAK.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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