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Kavşakta kafa kafaya çarpışma: hamidiye mahallesinde 2'si çocuk 5 yaralı

Karaman’da Hamidiye Mahallesi kavşağında halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı, motor yangını vatandaşlar söndürdü.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 20:54

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 20:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kavşakta kafa kafaya çarpışma: hamidiye mahallesinde 2'si çocuk 5 yaralı

Kaza ve ilk müdahale:

Karaman'ın Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada, 42 BBA 23 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile Karaman Belediyesine ait 70 BF 557 plakalı halk otobüsü kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari aracın motor bölümünde yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, aracın alevlerinin büyümesini beklemeden müdahale ederek yangını söndürdü. Olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi; itfaiye ekibi yangın kontrolünü ve güvenlik önlemlerini sağladı.

Yaralıların durumu ve tahliye:

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü D.A.T. ile aynı araçta bulunan ve aralarında iki çocuğun da bulunduğu toplam 4 kişi yaralandı; sürücü dahil olmak üzere toplam 5 yaralı olarak kaydedildi. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanedeki tedavi ve muayene süreçleri yetkililerce sürdürülüyor.

Kazaya karışan sürücü D.A.T., olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben sinyalimi yaktım dönecektim. O yana bakarken bu yandan geldiğini görmedim. Kafa kafaya çarpıştık. Araç alev aldı. Ben dahil araçtaki 5 kişi yaralandı" diyerek kısa bilgi verdi.

Gözaltı, trafik ve soruşturma:

Kaza nedeniyle polis ekipleri bölgedeki trafiği bir süreliğine kapattı; yol temizleme ve güvenlik çalışmaları tamamlandıktan sonra araçlar kontrollü şekilde yönlendirildi. Olayla ilgili polis ekipleri kaza nedenini belirlemeye yönelik tahkikat başlattı, görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yerindeki deliller değerlendiriliyor.

Yetkililer, kavşaklarda dönüş ve sinyal kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekerken, benzer kazaların önlenmesi için sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Olayla ilgili gelişmeler ve yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgiler yetkili kurumlar tarafından paylaşılmaya devam edecek.

KARAMAN&#039;DA HALK OTOBÜSÜ İLE HAFİF TİCARİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA...

KARAMAN'DA HALK OTOBÜSÜ İLE HAFİF TİCARİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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