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Aydınspor yeni sezon hazırlıklarına 'şampiyonluk' parolasıyla başladı

Aydınspor Adnan Menderes Stadyumu'nda ilk antrenmanını yaparak lig hazırlıklarına başladı; teknik direktör Ali Türkel şampiyonluk hedefi koydu.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 17:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Aydınspor yeni sezon hazırlıklarına 'şampiyonluk' parolasıyla başladı

Aydınspor sezon hazırlıklarını Adnan Menderes Stadyumu'nda açtı:

Aydın Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan Aydınspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk halkasını tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Adnan Menderes Stadyumu Yan Sahalar'da bir araya gelerek fiziksel ve taktiksel çalışmalarla ayağa kalktı. Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ekip önce egzersiz ve dayanıklılık çalışmaları yaptı, ardından iki takıma ayrılarak kısa süreli bir hazırlık maçı oynadı.

Takım çalışmasında fiziksel hazırlığın yanı sıra, sezon boyunca uygulanması planlanan oyun yapısının geliştirilmesine yönelik pas organizasyonları ve alan savunması üzerine de etkinlikler yapıldı. İlk idmana, geçen sezon kadroda olan ve takımla kalmayı sürdüren 9-10 oyuncunun da katıldığı belirtildi. Yönetim ve teknik ekip, antrenmanların düzenli şekilde sürdürülmesi ve eksik bölgeler için transfer çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

teknik direktörün hedefleri ve beklentiler:

Teknik direktörlüğe yeniden gelen Ali Türkel, hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu: şampiyonluk. Türkel, bu sezonun geçenlere göre daha zorlu geçtiğini, iddialı ekiplerin sahada olacağını belirtti ve Aydınspor için beklentiyi yüksek tuttu. Teknik direktör sözlerinde, "Bugün ilk antrenmanımıza başladık. İnşallah sezonu kazasız belasız bir şekilde tamamlayıp şampiyonlukla taçlandırırız" ifadelerine yer verdi.

Türkel, hazırlıklara biraz gecikmeli başlandığını kabul ederek tecrübeli oyuncuların varlığı ve geçen sezondan kalan isimlerle sürece devam edeceklerini söyledi. Ayrıca kadroda takviyelere ihtiyaç olduğunu, transfer görüşmelerinin sürdüğünü belirtti ve takıma destek çağrısında bulundu: "Taraftarlar her zaman bizim itici gücümüz. Onlar olmadan olmuyor. İnşallah bu sene de yanımızda olurlar."

Teknik direktörün değerlendirmesine göre lig bu yıl daha zorlu geçecek; 3 tane ligden düşen takım olacak ve şampiyonluk için 4-5 tane takım daha hazırlandı. Türkel, Aydınspor'un geçmiş başarılarına vurgu yaparak, ilin takımı olmanın getirdiği sorumlulukla sezon boyunca ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Yeni sezonun ilk resmi sınavı, ligdeki açılış maçında Kuşadasıspor ile olacak. Kulüp yönetimi ve teknik ekip, düzenli antrenman temposu, planlı transferler ve taraftar desteğiyle sezona güçlü bir başlangıç hedefliyor.

AYDIN SÜPER AMATÖR LİG’DE MÜCADELE EDEN AYDINSPOR, YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA BAŞLARKEN...

AYDIN SÜPER AMATÖR LİG’DE MÜCADELE EDEN AYDINSPOR, YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA BAŞLARKEN, 'ŞAMPİYONLUK' PAROLASIYLA İLK ANTRENMANINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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