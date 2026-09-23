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Emenike'den Fenerbahçe'ye samimi ziyaret

Nijeryalı Emmanuel Emenike, Fenerbahçe yönetimiyle buluştu; karşılama, taraftarlarla iletişimi ve kendisine takdim edilen 29 numaralı forma dikkat çekti.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 17:07

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Emenike'den Fenerbahçe'ye samimi ziyaret

Emenike'den Fenerbahçe'ye samimi ziyaret

Nijeryalı eski futbolcu Emmanuel Emenike, sarı-lacivertli kulübü ziyaret ederek geçen yıllardaki bağlarını tazeledi. Ziyarette yönetimle bir araya gelerek kulüpteki atmosferi yeniden hissettiğini dile getirdi.

karşılama ve buluşma:

Emenike, ziyaret sırasında kulübün Genel Sekreteri Mahmut Uslu ile Yönetim Kurulu Üyeleri Tanju Kaya ve Savaş Adalet ile görüştü. Görüşme samimi bir ortamda gerçekleşirken, eski oyuncunun kulüple ve yönetimle ilişkilerinin güçlü kaldığı gözlendi.

yeniden bağ ve hediye:

Emenike, ziyaretiyle ilgili duygularını paylaştı: "Burada olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Bu sıcak karşılamayı hissetmek beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Herkesi yeniden gördüğüm için çok mutlu ve fazlasıyla heyecanlıyım. Taraftarlarımızla aramızdaki bağın hala devam etmesinden çok memnunum çünkü biz bu kulüpte kocaman bir aileyiz. Bu yüzden onlarla sürekli konuşmak ve sohbet etmek benim için çok önemli. Maçlar sırasında da bana her zaman sorular soruyorlar. Onlarla sık sık konuşarak iletişimimi sürdürüyorum. Bu diyaloğumuzun bu şekilde olmasından çok büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Ziyarette ayrıca Mahmut Uslu tarafından 29 numaralı forma Emenike'ye hediye edildi; bu jest, eski oyuncunun kulüp ve taraftarlarla olan bağını simgeleyen anlamlı bir an olarak kayda geçti.

NİJERYALI ESKİ FUTBOLCU EMMANUEL EMENİKE, İSTANBUL&#039;A GELEREK FENERBAHÇE KULÜBÜ&#039;NE ZİYARET...

NİJERYALI ESKİ FUTBOLCU EMMANUEL EMENİKE, İSTANBUL'A GELEREK FENERBAHÇE KULÜBÜ'NE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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