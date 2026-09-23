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Körfez Gençlerbirliği üçüncü çeyrekte öne geçip Gebze Olimpik'i mağlup etti

Kocaeli Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde Körfez Gençlerbirliği, üçüncü çeyrekte yakaladığı 15 sayılık seriyle Gebze Olimpik'i 68-63 yenerek galibiyet aldı; Ömer Cinan 25 sayı üretti.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 17:36

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Körfez Gençlerbirliği üçüncü çeyrekte öne geçip Gebze Olimpik'i mağlup etti

Körfez Gençlerbirliği antagonistik bir geri dönüşle sahadan galip ayrıldı

Derince Spor Salonu'nda oynanan Kocaeli Büyük Erkekler Basketbol Ligi maçında Körfez Gençlerbirliği, rakibi Gebze Olimpik Spor Kulübü karşısında 68-63'lük skorla sahadan üstün ayrıldı. Karşılaşma ilk periyotta Gebze Olimpik'in üstünlüğüyle başladı, ancak üçüncü çeyrekte yaşanan performans değişimi sonucu maçın kontrolü Körfez'e geçti.

maçın dönüm noktası:

İlk periyodu Gebze Olimpik 14-11 önde tamamladı, devre skoru ise 33-27 şeklinde gelişti. Üçüncü çeyrekte Körfez Gençlerbirliği 15 sayılık bir seri yakalayarak oyunun ritmini değiştirdi ve final periyoduna 52-49 önde girdi. Son çeyrekte skor avantajını koruyan Körfez temsilcisi, maçın son bölümünde savunma disiplinini elden bırakmayarak karşılaşmayı 68-63 kazandı.

skor ve oyuncu performansları:

Körfez Gençlerbirliği'nde Ömer Cinan kaydettiği 25 sayıyla takımın en etkili ismi oldu. Gebze Olimpik cephesinde ise kaptan Yiğit Topuz, maçın bitimine kısa süre kala yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi; takımın kenar yönetimi ve sağlık ekibi bu oyuncunun durumunu maç sonrası değerlendirecek.

Bu sonuçla Körfez Gençlerbirliği moral kazanırken, takım ligdeki ikinci maçında Kocaeli Basket ile karşılaşacak. Her iki ekip için de sezon ilerledikçe bu tür maçlar puan tablosu ve takım kimyası açısından belirleyici olacak.

KOCAELİ BÜYÜK ERKEKLER BASKETBOL LİGİ MÜCADELESİNDE KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ, GEBZE OLİMPİK SPOR...

KOCAELİ BÜYÜK ERKEKLER BASKETBOL LİGİ MÜCADELESİNDE KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ, GEBZE OLİMPİK SPOR KULÜBÜNÜ 68-63 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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