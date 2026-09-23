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Aydınspor şampiyon kadrosunu koruyarak yeni sezona başladı

Aydınspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başladı; teknik direktör Ali Türkel ile Barış Kazer ve Murat Yorgancıoğlu yeniden kadroda yer alıyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 16:01

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Aydınspor şampiyon kadrosunu koruyarak yeni sezona başladı

Aydınspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Aydınspor, 2026-2027 sezonu öncesinde kadro yapılanmasını sürdürüyor ve geçen sezon Süper Amatör Lig şampiyonluğunda görev alan isimlerle yola devam etme kararı aldı. Siyah-beyazlı ekibin yönetimi, şampiyonlukta önemli rol oynayan teknik ekip ve oyuncularla yeniden anlaşma sağladı.

şampiyon kadrodan önemli isimler:

Kulüp, 2024-2025 sezonunda Süper Amatör Lig'de şampiyonluk yaşayan kadrodan Barış Kazer ve Murat Yorgancıoğlu'nu yeniden sözleşme ile takımda tuttu. Eski kaptan ve tecrübeli forvet Barış Kazer ile defans oyuncusu Murat Yorgancıoğlu, siyah-beyazlı formayı yeni sezonda da giyecek.

teknik heyet ve hazırlık süreci:

Takımda teknik direktörlük görevinde değişikliğe gidilmedi; şampiyon kadronun başındaki Ali Türkel ile yeni sezon için yeniden anlaşma sağlandı. Aydınspor, sezon öncesi hazırlıklarını bugün Adnan Menderes Stadyumu Yan Sahalar'da yaptığı ilk antrenmanla resmen başlattı.

Ayrıca Aydın Süper Amatör Lig 2026-2027 fikstürü açıklandı. Siyah-beyazlı ekip, ligdeki ilk maçını 17-18 Ekim tarihlerinde kendi sahasında Kuşadasıspor ile oynayacak. Kulübün, şampiyon kadrosundan birçok ismi koruyarak sürdürdüğü planlama, sezonun başından itibaren süreklilik ve deneyim avantajı sağlama amacını taşıyor.

AYDINSPOR, 2026-2027 SEZONU ÖNCESİNDE KADRO YAPILANMASINI SÜRDÜRÜRKEN, GEÇEN SEZON SÜPER AMATÖR...

AYDINSPOR, 2026-2027 SEZONU ÖNCESİNDE KADRO YAPILANMASINI SÜRDÜRÜRKEN, GEÇEN SEZON SÜPER AMATÖR LİG ŞAMPİYONLUĞUNDA GÖREV ALAN TEKNİK DİREKTÖR ALİ TÜRKEL İLE FUTBOLCULAR BARIŞ KAZER VE MURAT YORGANCIOĞLU YENİDEN KADROYA DAHİL EDİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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