Ayvalık gün batımında sanatla yeniden yazıldı

Ayvalık'ta geceye sanat damgası vurdu:

Ayvalık, kültür ve sanat yolculuğunda hafızalara kazınacak bir akşama ev sahipliği yaptı. Sanat Galerisinde Prof. Dr. Devrim Erbil ile Renk Erbil’in sergisi açılırken; Gümrük Meydanında düzenlenen Renkler ve Notlarda Ayvalık söyleşisi, kentin sanat, kültür ve kent belleğini gündeme taşıdı. Etkinlikler, Ayvalık Belediyesi’nin kültür ve sanat alanındaki çalışmalarının bir parçası olarak yüzlerce sanatseveri buluşturdu.

sergi: Devrim ve Renk Erbil'in Ayvalık yorumu:

Sanat Galerisi'nde açılan sergi, çağdaş Türk resim sanatının yaşayan en önemli ustalarından olan Prof. Dr. Devrim Erbil ile sanatçı Renk Erbilin eserlerini Ayvalıklılarla buluşturdu. Serginin açılışına katılım yoğun olurken, Devrim Erbil’in Ayvalık’a ilişkin çalışması özellikle ilgi çekti; kent dokusunu, ışığını ve kıyı atmosferini sanatın diliyle yansıtan bu eser, Ayvalık’ın görsel hafızasına kalıcı bir iz bırakma potansiyeli taşıyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin açılışta Devrim Erbil’e teşekkür ederek, sanatçının kentle kurduğu bağa dikkat çekti ve şöyle konuştu: Çağdaş Türk resim sanatının yaşayan en büyük ustalarından, 35 yıllık Devlet Sanatçımız Prof. Dr. Devrim Erbil’i kentimizde ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Ayvalık, tarihten bu yana sanatın, edebiyatın, müziğin ve özgün yaşam kültürünün ilham verdiği bir kent oldu. Biz de bu mirası yalnızca koruyan değil, onu çağdaş sanatla büyüten bir anlayışla çalışıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki kentleri gerçek anlamda zenginleştiren yalnızca yolları, meydanları ve binaları değildir; o kentte üretilen sanat, paylaşılan kültür ve geleceğe bırakılan bellektir. Devrim Erbil’in yaşam öyküsüne baktığımızda, bu coğrafyanın onun sanatındaki yerini çok net görürüz. Çocukluğu ve gençlik yılları burada geçti. Ortaokul ve lise öğrenimini Balıkesir’de tamamladı; o yıllarda sık sık Ayvalık’a gelir, bu kıyılarda dolaşır, bu ışığı ve bu maviyi içine çekerdi. Belki de bugün tablolarındaki sonsuz ufukların, ritmik tepelerin ve kent siluetlerinin temelinde biraz da bu coğrafyanın hafızası vardır. Devrim Erbil’in resimlerine baktığınızda yalnızca boya ve tuval görmezsiniz. Renklerin müziğini, çizgilerin ritmini ve yaşama sevincini hissedersiniz. O, kentleri yalnızca resmeden değil; resimle şiir de yazan bir sanatçı. Kentlerin ruhunu görünür kılan bir usta. Kadim şehir İstanbul’u evrensel bir sanat diline dönüştürdüğünü görmek çok etkileyici. En son 2010 yılı Ağustos ayından Ayvalık Ayazması’nda eserleriyle kentimizde sanatseverlerle buluşan hocamız, tam 16 yıl sonra yeniden kentimize dönüyor. Ve bu dönüşü çok kıymetli bir armağanla taçlandırıyor. 'Tuval Üzerine Yağlı Boya' bir Ayvalık, Bu eser kentimizin belleğine bırakılmış kalıcı bir kültür mirasıdır. Yıllar sonra bu tabloya bakanlar, bugünün Ayvalık’ını; ışığını, denizini, sokaklarını ve ruhunu hissedecekler. İşte sanatın en büyük gücü de budur: Zamanı durdurmak ve hafızayı geleceğe taşımak. Kıymetli hocamıza, Ayvalık’a duyduğu sevgi ve kentimize kazandırdığı bu eşsiz eser için yürekten teşekkür ediyorum.

gümrük meydanı'nda gün batımı eşliğinde kent belleği tartışıldı:

Etkinliklerin ikinci adresi olan Gümrük Meydanı'nda gerçekleştirilen söyleşi, Ayvalık’ın tarihî dokusu, kültürel kimliği ve kent belleği üzerine odaklandı. Prof. Dr. Filiz Ali, Prof. Dr. Devrim Erbil ve Prof. Dr. Kıymet Girayın katıldığı buluşmanın moderatörlüğünü gazeteci-yazar Nebil Özgentürk üstlendi. İzleyiciler, Ayvalık’ın eşsiz gün batımı manzarası eşliğinde sanatın farklı disiplinlerinden gelen değerlendirmeleri dinleme fırsatı buldu.

Gümrük Meydanı’ndaki akşam, yalnızca bir söyleşi olmaktan öte, kent kimliğinin ve sanat üretiminin kuşaklar arası aktarımı açısından önemli bir paylaşım alanı olarak kayda geçti. Tarihi kent dokusu, deniz ve gün batımı; sanatçıların gözünden yeniden yorumlanarak Ayvalık’ın kültür-sanat hafızasına yeni katmanlar ekledi.

AYVALIK, KÜLTÜR VE SANAT YOLCULUĞUNDA HAFIZALARA KAZINACAK ÖZEL BİR AKŞAMA EV SAHİPLİĞİ YAPTI. ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATININ YAŞAYAN EN BÜYÜK USTALARINDAN PROF. DR. DEVRİM ERBİL İLE SANATÇI RENK ERBİL’İN SERGİSİ SANAT GALERİSİ’NDE SANATSEVERLERLE BULUŞULDU.