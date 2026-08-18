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Kaz Dağları'ndan ilhamla kuşların dili sanatla buluştu

Körfez Tatbikililer Sanat Grubu'nun 'Kaz Dağları’nın fısıltısı kuş düşleri' sergisi İda Madra Jeoparkı Güre'de ücretsiz açıldı, sanatseverleri bölgenin doğal mirası ve kuş türleriyle buluşturuyor.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 15:11

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kaz Dağları'ndan ilhamla kuşların dili sanatla buluştu

sergi açılışı ve katılımcılar:

Körfez Tatbikililer Sanat Grubu tarafından hazırlanan 'Kaz Dağları’nın fısıltısı kuş düşleri' sergisi, İda Madra Jeoparkı Güre Sergi Salonu'nda düzenlenen açılış töreniyle kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılış konuşmasını Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin yaptı.

Törene Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Bölge Koordinatörü Yurt Yıldırım, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, Havran Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Emre Akdoğan ve Edremit Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Fatma Dilara Kaya ile çok sayıda sanatsever katıldı.

eserlerin teması ve yaklaşımı:

Sergide yer alan eserler, Kaz Dağları'nın simge kuş türlerinden ilham alıyor. Şah Kartalı'ndan Kara Ağaçkakan'a, Şahin'den Taşkızılı ve Saka Kuşu'na kadar çeşitli türlerin izlerini taşıyan çalışmalar, sanatçıların özgün yorumları aracılığıyla bölgenin biyolojik çeşitliliğini gündeme taşıyor. Eserler, kuşları yalnızca estetik bir motif olarak kullanmıyor; aynı zamanda Kaz Dağları'nın doğal yaşamının vazgeçilmez parçaları olarak gösteriyor.

Körfez Tatbikililer Sanat Grubu sanatçıları, farklı teknik ve disiplinlerle kuşların hareket, renk ve ses izlenimlerini görsel dile dönüştürüyor. Bu yaklaşım, ziyaretçilere doğayı tanıtırken aynı zamanda koruma bilincini artırmayı hedefliyor.

ziyaret ve etkinlik bilgileri:

Açılışın ardından davetliler sergiyi gezerek sanatçılarla bir araya geldi ve eserler hakkında bilgi aldı. Doğaya ve sanata ilgi duyan ziyaretçilerden yoğun ilgi gören sergi, 15 Eylül 2026 tarihine kadar İda Madra Jeoparkı Güre Sergi Salonu'nda ücretsiz olarak gezilebilecek. Organizasyon, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Ticaret Odası'nın katkılarıyla gerçekleşti.

Sergi, Kaz Dağları'nın doğal mirasını görünür kılmayı ve bölge ekosistemine dikkat çekmeyi amaçlayan bir buluşma olarak öne çıkıyor; ziyaretçiler hem sanatsal üretimlerle buluşuyor hem de kuş türlerinin ekolojik önemine dair farkındalık kazanıyor.

KAZDAĞLARI’NIN KUŞ TÜRLERİNDEN İLHAM ALAN &quot;KAZ DAĞLARI’NIN FISILTISI KUŞ DÜŞLERİ&quot; SERGİSİ...

KAZDAĞLARI’NIN KUŞ TÜRLERİNDEN İLHAM ALAN "KAZ DAĞLARI’NIN FISILTISI KUŞ DÜŞLERİ" SERGİSİ, SANATSEVERLERLE BULUŞTU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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