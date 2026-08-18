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Bursa'nın 7 asırlık sofrası akademiye taşınıyor

Bursa Deneyimsel Gastronomi Kongresi (EGCON) 27-30 Ağustos 2026'da, 21 üniversitenin katkısıyla kentin 700 yıllık mutfak mirasını bilimsel araştırmaya açıyor.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 15:23

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bursa'nın 7 asırlık sofrası akademiye taşınıyor

Bursa deneyimsel gastronomi kongresi: bilim ve gelenek buluşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bursa Deneyimsel Gastronomi Kongresi (EGCON), 27-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında kentin zengin mutfak mirasını akademik dünyaya açıyor. Bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek kongre, Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali kapsamında, "700 Yıllık Bursa Sofrası: 7 Asırlık Gastronomi Yolculuğu" temasıyla planlandı. Etkinlikte Türkiye’nin 21 farklı üniversitesinden akademisyenlerin katkıları yer alacak.

Kapsam ve amaçlar:

Kongrede Bursa’nın coğrafi işaretli ürünleri, yöresel lezzetleri ve geleneksel üretim biçimleri bilimsel çerçevede ele alınacak. Amaç, sadece tarif ve tatları sunmak değil; kentin gastronomik değerlerinin oluşumunda rol oynayan tarihi, kültürel ve sosyal süreçleri aydınlatmak. Böylece gastronomi, yemek kültürünün ötesinde; arkeoloji, tarih, tarım, üretim, turizm ve sosyal yaşamla ilişkilendirilen çok katmanlı bir kültürel miras alanı olarak tartışılacak.

Tarih ve saha buluşması:

Kongrenin dikkat çeken etkinliklerinden biri, 29 Ağustos 2026 tarihinde Aktopraklık Höyük Arkeopark Açık Hava Müzesi’nde yapılacak buluşma olacak. Bu program sayesinde gastronomik araştırmalar, saha bulguları ve tarihsel verilerle doğrudan ilişkilendirilecek; yemek kültürünün arkeolojik ve tarihsel kökenleri somut mekân ve verilerle desteklenecek.

Bu disiplinlerarası yaklaşım, Bursa mutfağının yalnızca bugünkü pratiklerini değil, üretim geleneklerinin ve yerel ürünlerin tarihsel sürekliliğini de görünür kılmayı hedefliyor. Kongre sunumlarında, üretim teknikleri, ham madde kullanımı ve yerel pazar dinamikleri gibi konular uzman bakış açılarıyla tartışılacak.

Akademik çıktı ve kalıcılık:

Kongrede sunulacak bildiriler, Türkçe ve İngilizce özet bildiri olarak yayımlanacak. Bilimsel değerlendirme sonrasında uygun bulunan çalışmaların ise gastronomi alanındaki akademik yayınlardan biri olan Journal of Gastronomy (JoGA) dergisinde tam metin makale olarak değerlendirilmesi planlanıyor. Bu süreç, ortaya konan bilgilerin sadece etkinlik kapsamında kalmamasını; Bursa’nın gastronomi mirasına ilişkin akademik literatüğün genişlemesini ve ulusal ile uluslararası bilimsel ortamlarda yer bulmasını sağlayacak.

Akademik yayın ve değerlendirme mekanizmaları, çalışmaları belgelemeyi, tartışılmasını ve geleceğe aktarılmasını kolaylaştıracak. Böylece kongrede üretilen veriler, araştırmacılar ve uygulayıcılar için referans niteliğinde birikim oluşturacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülecek bu adımların hedefi, kentin gastronomi turizmi potansiyelini akademik verilerle destekleyerek daha görünür hale getirmek ve gastronomi destinasyonu olarak konumlandırma çalışmalarına bilimsel bir altyapı kazandırmaktır. Ayrıca, elde edilen bilgi ve belgelerin gelecek kuşaklara aktarılması ve sürdürülebilir korunma stratejilerinin oluşturulması da congresin önemli sonuçları arasında yer alacak.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 27-30 AĞUSTOS TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ ‘BURSA DENEYİMSEL...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 27-30 AĞUSTOS TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ ‘BURSA DENEYİMSEL GASTRONOMİ KONGRESİ' (EGCON) İLE ŞEHRİN ZENGİN MUTFAK MİRASINI AKADEMİ DÜNYASININ GÖRÜŞÜNE AÇIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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