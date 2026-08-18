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Porsuk'un etrafında yeni bir kültür şöleni: uluslararası porsuk festivali Eskişehir'i canlandıracak

Porsuk Nehri'ni merkezine alan Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali 2-6 Eylül'de konserler, atölyeler ve sergilerle Eskişehir'i canlandıracak.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 15:31

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Porsuk'un etrafında yeni bir kültür şöleni: uluslararası porsuk festivali Eskişehir'i canlandıracak

festival lansmanı ve hedefi:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2026 Eskişehir Yılı kapsamında ilk kez düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali için lansman etkinliği yapıldı. Etkinlikte festivalin ana sponsoru ETİ, belediye yönetimi, destekçi kurum temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu hazır bulundu. Festivalin amacı, Porsuk Nehri çevresinde kent belleğini canlandırmak ve şehrin kültür-sanat hayatını ulusal ile uluslararası ölçekte görünür kılmak olarak açıklandı.

Festivalin organizasyonunu yürüten ekip, projenin kentin birleştirici unsuru olan Porsuk Nehri etrafında şekillendiğini vurguladı. Lansmanda konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, festivalin 2026 yılı için bir milat olmasını istediklerini ve tüm hemşehrileri etkinliklere davet ettiklerini belirtti.

tarih, mekanlar ve program yapısı:

Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali 2-6 Eylül tarihlerinde kentte çeşitli noktalarda gerçekleşecek. Festival, Eskişehir'in kurtuluş yıldönümü olan 2 Eylül Çarşamba günü başlayacak ve 6 Eylül Pazar gününe kadar sürecek. Etkinliklerin büyük bölümü Porsuk Bulvarı Adalar mevki, Kentpark, Sümerpark ve İskele26 çevresinde düzenlenecek.

Programda açık hava konserleri, gösteriler, atölye çalışmaları, çocuk etkinlikleri ve kültür-sanat buluşmaları yer alacak. Ayrıca Haldun Dormen Sahnesi ile Sanat ve Kültür Merkezi (Opera) binasında ödüllü tiyatro oyunları sanatseverlerle buluşacak. Organizasyon, eğlencenin yanı sıra Porsuk'un korunmasına yönelik seminerler ve nehir temalı sergilere de geniş yer ayıracak.

uluslararası katılım ve içerik çeşitliliği:

Festival direktörü ve sözcüsü Murat Danacı etkinliği Porsuk'u yaşayan bir atardamar olarak tanımladı ve üç ana etkinlik alanı belirlediklerini açıkladı: Kentpark, Köprübaşı ve Sümerpark çevresi. Danacı, programın sadece eğlence sunmakla kalmayıp Porsuk'un değerini anlatacak atölye ve sergilere de odaklandığını ifade etti.

Festival kapsamında 20 farklı ülkeden sanatçı, müzisyen, tiyatro topluluğu ve kültür-sanat ekipleri davet edildi. Aralarında Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Belarus, Bulgaristan, Çin, Finlandiya, Galler, Güney Kore, Hindistan, Mısır, İtalya, Romanya, İngiltere, Rusya, Belçika, Avusturya, Kazan, KKTC ile Makedonya gibi ülkelerden gelen ekipler gösteri, sergi ve atölyelerle programa katkı sağlayacak.

sponsorlar ve destekçiler:

Festivalin ana sponsoru ETİ oldu. ETİ Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Kıdemli Direktörü Dilge Berktaş, markanın köklerinin Eskişehir'e dayandığını hatırlatarak şehre katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Berktaş, ETİ alanında ziyaretçilere farklı deneyimler sunacaklarını belirtti.

Etkinliğe destek veren diğer kurum ve kişiler arasında Cassaba Modern Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusufcan Değişme ve Espark AVM Yetkilisi Ecem Kaderoğlu Özdağ da yer aldı. Destekçiler, festivalin şehir birliğine ve kültürel gelişime katkı sağlayacağına dair beklentilerini paylaştı ve organizasyonun bir parçası olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

katılımcı daveti ve beklentiler:

Belediye yetkilileri ve organizasyon ekibi, festivalin tüm yaş gruplarına hitap eden geniş bir içerikle hazırlandığını vurguladı. Etkinlikler arasında heykel çalışmaları, resim sergileri, nehir temalı seminerler ve çocuk odaklı atölyeler bulunuyor. Festival boyunca düzenlenecek programların kentte kültürel bir hareketlilik yaratması hedefleniyor.

Organizatörler, 2 Eylül'deki açılışın Eskişehir için sembolik bir anlam taşıdığını ve Tepebaşı Belediyesinin düzenlediği Pişmiş Toprak Sempozyumu ile eş zamanlı olarak yapılacak iş birliklerinin şehrin kültür hafızasını güçlendireceğini belirtti. Lansmanda festival ekibinin, kent konseyleri ve ilgili dairelerle birlikte kapsamlı bir hazırlık yürüttüğü ifade edildi.

Yerel halk ve ziyaretçilere yönelik olarak duyuruların sürdürüleceği, program detaylarının önümüzdeki dönemde açıklanacağı bildirildi. Organizasyon, Porsuk Nehri etrafında yeni anılar yaratmayı ve Eskişehir'in kültürel görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 2026 ESKİŞEHİR YILI KAPSAMINDA İLK KEZ DÜZENLENECEK...

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 2026 ESKİŞEHİR YILI KAPSAMINDA İLK KEZ DÜZENLENECEK ETİ’NİN ANA SPONSORLUĞUNU ÜSTLENDİĞİ ULUSLARARASI ESKİŞEHİR PORSUK FESTİVALİ LANSMANI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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