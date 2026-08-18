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Tiyatroyla serin akşamlar Esenler'de: 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde üç gece

Esenler Belediyesi'nin ücretsiz Açık Hava Tiyatro Günleri 19-21 Ağustos tarihlerinde 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde, her gece 20.00'de üç oyunla.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tiyatroyla serin akşamlar Esenler'de: 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde üç gece

Açık hava tiyatro günleri Esenler'de izleyiciyle buluşuyor

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Tiyatro Günleri, 19-21 Ağustos tarihleri arasında 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik, yaz akşamlarını kültür ve sanatla buluşturarak ilçede tiyatroya erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Program ve oyunlar:

Üç gün sürecek etkinlikte her akşam farklı bir oyun sahnelenecek. Açılış, 19 Ağustos Çarşamba günü "Sizi Bir Yerden Seviyor Muyum?" adlı oyunla yapılacak. Etkinliğin ikinci gününde, 20 Ağustos Perşembe, seyirciyle "Gülümseten Hatıralar" buluşacak; kapanış ise 21 Ağustos Cuma akşamı sahnelenecek "Kırık Ayna" ile gerçekleşecek.

Katılım ve saat bilgisi:

Tiyatro severlerin açık havada keyifli vakit geçirmesine olanak sağlayacak etkinlikler halka açık ve ücretsiz olacak. Oyunlar her üç akşam da 20.00'de başlayacak. Esenler Belediyesi, tüm sanatseverleri yaz akşamlarında buluşma noktası olacak 15 Temmuz Millet Bahçesi'ndeki etkinliğe davet ediyor.

ESENLER BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ AÇIK HAVA TİYATRO GÜNLERİ, 19-21 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA 15...

ESENLER BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ AÇIK HAVA TİYATRO GÜNLERİ, 19-21 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA 15 TEMMUZ MİLLET BAHÇESİ’NDE TİYATRO SEVERLERİ AĞIRLAYACAK. ÜÇ GÜN SÜRECEK ETKİNLİKLERDE BİRBİRİNDEN FARKLI ÜÇ TİYATRO OYUNU, SANATSEVERLERLE BULUŞACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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