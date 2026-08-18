Dolar 47,9275 +0,01%
Euro 55,5242 +0,02%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.766,42 -0,67%
EUR/USD 1,1581 +0,03%
Brent Petrol 91,94 +1,01%
--°

Haraç iddiası sonrası emlak ofisine ateş açıldı, iki şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi'nde emlak ofisine silahlı saldırı düzenleyen 5 kişiden ikisi, C.K. ve M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 15:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Haraç iddiası sonrası emlak ofisine ateş açıldı, iki şüpheli tutuklandı

Alanya'da emlak ofisine silahlı saldırı

Antalya'nın Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi'nde bir emlak ofisine düzenlenen silahlı saldırı sonrası jandarma ekiplerinin başlattığı çalışma, 5 şüphelinin yakalanmasıyla sonuçlandı. Olayda saldırganların, emlakçıdan para talep ettikleri ve olumsuz yanıt alınca harekete geçtikleri belirtildi.

şüphelilerin yakalanması ve itirafları:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İncekum Jandarma ekipleri, saldırganların olay yerinden taksiyle kaçtığını tespit ederek fiziki ve teknik takip başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Mersin'de saklandığı belirlendi ve belirlenen adreslere düzenlenen şafak operasyonunda C.K. (22) ve M.A. (21) yakalanarak Alanya'ya getirildi. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen taksi şoförleri H.Ş. (36), M.D. (46) ve S.Ş. (28) de gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinde suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen C.K. ve M.A.'nın, emlakçıdan para talep ettikleri, olumsuz yanıt almaları üzerine iki ayrı taksiyle iş yerine geldikleri ve iş yerine 5 el ateş ettikleri belirlendi. Saldırının ardından şüphelilerin üçüncü bir taksiyle Mersin'e kaçtıkları tespit edildi.

adli süreç ve tutuklama:

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden taksi şoförleri H.Ş., M.D. ve S.Ş. için yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı uygulandı ve bu kişiler serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli C.K. ve M.A., "silahla tehdit" suçundan nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı ve tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma süreci jandarma tarafından sürdürülüyor; yakalanan şüphelilerin ifadeleri ve teknik bulgular üzerinden delil çalışmaları devam ediyor.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE KENDİSİNDEN HARAÇ İSTEYEN ŞÜPHELİLERİN OLUMSUZ YANIT VERMESİ ÜZERİNE...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE KENDİSİNDEN HARAÇ İSTEYEN ŞÜPHELİLERİN OLUMSUZ YANIT VERMESİ ÜZERİNE BİR EMLAK OFİSİNE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEDİĞİ OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİDEN 2’Sİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir...
images

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi
images

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına al...
images

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaral...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası