Haraç iddiası sonrası emlak ofisine ateş açıldı, iki şüpheli tutuklandı

Alanya'da emlak ofisine silahlı saldırı

Antalya'nın Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi'nde bir emlak ofisine düzenlenen silahlı saldırı sonrası jandarma ekiplerinin başlattığı çalışma, 5 şüphelinin yakalanmasıyla sonuçlandı. Olayda saldırganların, emlakçıdan para talep ettikleri ve olumsuz yanıt alınca harekete geçtikleri belirtildi.

şüphelilerin yakalanması ve itirafları:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İncekum Jandarma ekipleri, saldırganların olay yerinden taksiyle kaçtığını tespit ederek fiziki ve teknik takip başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Mersin'de saklandığı belirlendi ve belirlenen adreslere düzenlenen şafak operasyonunda C.K. (22) ve M.A. (21) yakalanarak Alanya'ya getirildi. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen taksi şoförleri H.Ş. (36), M.D. (46) ve S.Ş. (28) de gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinde suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen C.K. ve M.A.'nın, emlakçıdan para talep ettikleri, olumsuz yanıt almaları üzerine iki ayrı taksiyle iş yerine geldikleri ve iş yerine 5 el ateş ettikleri belirlendi. Saldırının ardından şüphelilerin üçüncü bir taksiyle Mersin'e kaçtıkları tespit edildi.

adli süreç ve tutuklama:

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden taksi şoförleri H.Ş., M.D. ve S.Ş. için yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı uygulandı ve bu kişiler serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli C.K. ve M.A., "silahla tehdit" suçundan nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı ve tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma süreci jandarma tarafından sürdürülüyor; yakalanan şüphelilerin ifadeleri ve teknik bulgular üzerinden delil çalışmaları devam ediyor.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE KENDİSİNDEN HARAÇ İSTEYEN ŞÜPHELİLERİN OLUMSUZ YANIT VERMESİ ÜZERİNE BİR EMLAK OFİSİNE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEDİĞİ OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİDEN 2’Sİ TUTUKLANDI.