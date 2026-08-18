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Nilüfer’in altyapısı güçleniyor: 6 mahallede 7.600 metrelik hat çalışması

Bursa Büyükşehir ve BUSKİ, Nilüfer’in 6 mahallesinde 7.600 metre kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatını tamamlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Serkan Varol

Nilüfer’in altyapısı güçleniyor: 6 mahallede 7.600 metrelik hat çalışması

Bursa Büyükşehir’in Nilüfer yatırımı son aşamada

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vekili Şahin Biba yönetiminde başlatılan altyapı seferberliği kapsamında Nilüfer’deki çalışmaları hızlandırdı. BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen imalatlarla ilçedeki yağmur suyu ve kanalizasyon altyapısının kapaseti artırılmaya çalışılıyor.

Belediye ekipleri temmuz ayında il genelinde önemli mesafe katetti; bu dönemde 40 kilometre içme suyu, 17 kilometre kanalizasyon ve 4 kilometre yağmur suyu hattı inşası yapıldı. Ağustos ayında da çalışmalar hız kesmeden sürdürüldü.

çalışmanın kapsamı:

Nilüfer’de toplam 7.600 metre uzunluğunda yağmur suyu ve kanalizasyon hattı imalatı hedefleniyor. Doğanköy, Yolçatı, 30 Ağustos Zafer, Balkan ve Akçalar mahallelerinde muhtelif cadde ve sokaklarda 6.100 metrelik hat inşaatı tamamlandı. Kızılcıklı Mahallesi’ndeki güzergâhta ise 1.500 metrelik imalat devam ediyor; döşenen hat çapları 30 ila 60 santimetre arasında değişiyor.

saha uygulamaları ve eş zamanlı işler:

Kızılcıklı Mahallesi’nde altyapı çalışmaları, yeni tasarlanan Osmangazi Caddesi’nin iki gidiş iki geliş düzenindeki yol çalışmalarıyla eş zamanlı yürütülüyor. Bu eş zamanlı planlama, yol ve kanal hattı düzenlemelerinin koordineli tamamlanmasını hedefliyor.

Çalışma sahalarında tozlanmanın azaltılması için ise Tarım Peyzaj AŞ ekipleri belirli aralıklarla sulama yapıyor. Bu uygulama hem saha güvenliğini hem de çevre konforunu artırmayı amaçlıyor.

Yerel yönetimin yaklaşımı, mevcut altyapı kapasitesinin güçlendirilmesi ve yoğun yağış anlarında yaşanabilecek olası olumsuzlukların önlenmesi üzerine kurulu. BUSKİ ekiplerinin organize çalışmasıyla Nilüfer’deki hatların kısa zamanda devreye alınması planlanıyor.

Kızılcıklı Mahallesi Muhtarı Ülkü Celep, yürütülen altyapı çalışmaları dolayısıyla BUSKİ ekiplerine ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Bibaya teşekkür etti. Yerel temsilcilerin desteği ve koordinasyonun sağlanması, projenin kullanım ömrü ve etkinliğini artıran unsurlar olarak öne çıkıyor.

Nilüfer’deki imalatların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki yağmur suyu tahliyesi ve kanalizasyon hizmetlerinin daha güvenilir hale gelmesi, altyapı kaynaklı risklerin azaltılması bekleniyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 17 İLÇEDE SÜRDÜRDÜĞÜ ALTYAPI AĞINI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 17 İLÇEDE SÜRDÜRDÜĞÜ ALTYAPI AĞINI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİLÜFER’E BAĞLI 6 MAHALLEDE TOPLAM 7.600 METRE UZUNLUĞUNDA YAĞMUR SUYU VE KANALİZASYON HATTI İMALATINDA SONA YAKLAŞTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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