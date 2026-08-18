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Çorum'un üretken kampüsü: Hitit Üniversitesi 92 programda tam doluluğa ulaştı

YKS-2026 sonuçlarına göre Hitit Üniversitesi, 92 lisans ve ön lisans programının tamamında yüzde 100 doluluğa ulaşarak 3 bin 758 öğrenci aldı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Çorum'un üretken kampüsü: Hitit Üniversitesi 92 programda tam doluluğa ulaştı

Hitit Üniversitesi yüzde 100 doluluğa ulaştı

ÖSYM tarafından açıklanan YKS-2026 Merkezi Yerleştirme Sonuçları'na göre Hitit Üniversitesi, öğrenci alımı yapılan toplam 92 lisans ve ön lisans programının tamamında yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Bu başarı, üniversitenin hem akademik çeşitliliğine hem de bölgesel talebe yanıt verme kapasitesine işaret ediyor.

hangi fakülte ve programlar doldu:

Yerleştirmeler, üniversitenin 6 fakülte ve 7 meslek yüksekokulu bünyesindeki programları kapsıyor. Özellikle mühendislik ve teknik alanlardaki programlar ile yapay zeka ve dijital dönüşüm odaklı bölümler aday öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ndeki Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri ile Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi bölümleri tam doldu; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndaki İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü, Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği ve Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği programları da yüzde 100 doluluk sağladı.

yeni açılan programlar ve geleceğe dönük alanlar:

Hitit Üniversitesi bu yıl ilk kez öğrenci alan üç programa da öğrenci yerleştirdi. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği, CNC Programlama ve Operatörlüğü ile Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi programlarının tamamı doldu. Üniversitenin yapay zeka, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik odaklı programları, iş piyasasının ihtiyaçlarıyla paralel olarak tercih edildi.

yerleşen öğrenci sayısı ve dönem hedefleri:

ÖSYM kontenjanları doğrultusunda yerleşen öğrenci sayısı 1.257 lisans ve 2.501 ön lisans olmak üzere toplam 3.758 kişi oldu. Ayrıca Spor Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin özel yetenek sınavları sonrası 241 öğrencinin daha yerleşmesi bekleniyor. Bu ek yerleştirmelerin gerçekleşmesiyle birlikte 2026-2027 öğretim döneminde, uluslararası öğrenciler hariç, yerleşen öğrenci sayısının 4 bine yaklaşması hedefleniyor.

Üniversite yönetimi ve akademik birimler, doluluk oranının sürdürülebilir eğitim kalitesiyle desteklenmesi için hazırlıkları ve altyapı planlamalarını sürdürüyor. Bu yerleştirme sonuçları, Hitit Üniversitesi'nin bölgesel çekim gücünü ve teknik eğitimdeki gelişimini yansıtıyor.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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