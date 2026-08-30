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Ayvalık'ta 30 ağustos coşkusu meydandan fener alayına

Ayvalık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı Atatürk anıtı töreni, halk oyunları, kortej, Atatürk Kupası finali ve akşam konseriyle kutlandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ayvalık'ta 30 ağustos coşkusu meydandan fener alayına

Ayvalık'ta resmi tören ve halk etkinlikleri:

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıldönümü çeşitli tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Gün, saat 10.00'da kaymakamlık makamında Kaymakam Ömer Cimşit öncülüğünde; Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Acemoğlu'nun tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Tören akışı:

Saat 10.30'da ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtı önünde düzenlenen törende siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri, daire amirleri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından Ayvalık Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı hep birlikte seslendirildi.

Program kapsamında halk oyunları gösterileri yer aldı; ardından düzenlenen kortej geçişiyle tören alanındaki coşku yükseldi ve kutlamalar kent merkezine yayıldı.

Akşam programı ve başkanın mesajı:

Kutlamalar, saat 18.00'de Murat Ustalı Spor Tesisleri'nde düzenlenen Atatürk Kupası Futbol Turnuvası final maçı ödül töreniyle devam etti. Ardından saat 2015'te Öğretmenevinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürecek Fener Alayı düzenlendi. Gün, saat 21.30'da Ayvalık Belediyesi tarafından açık hava tiyatrosunda düzenlenen ücretsiz Manuş Baba konseriyle sona erdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaptığı açıklamada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü hatırlatarak "Zafer, 'Zafer benimdir' diyebilenindir" dedi ve ekledi: "Büyük Zafer'in 104. yılında Cumhuriyet Meydanı'nda Ata'mızın huzuruna çelenklerimizi sunduk, tebrikat törenine katıldık. Gösteriler ve kortej geçişiyle zaferin coşkusunu vatandaşlarımızla birlikte yaşadık. Başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

AYVALIK’TA “ZAFER” COŞKUSU

AYVALIK’TA “ZAFER” COŞKUSU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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