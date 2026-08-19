Babaeski'de dere faciası: 7 yaşındaki Miran son yolculuğuna uğurlandı

Olayın gelişimi:

Olay, Babaeski ilçesinden geçen Şeytan Deresi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dereye giren 7 yaşındaki Miran Demirtaş, bir süre sonra boğulma tehlikesisi geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hastane süreci:

Sudan çıkarılarak önce Babaeski Devlet Hastanesi'ne getirilen Miran, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen küçük çocuk kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Cenaze töreni:

Miran Demirtaş'ın cenazesi, Babaeski Cedit Ali Paşa Camii'ne getirildi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası çocuk, ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Törene katılan yakınları ve mahalle sakinleri, acı haberi derin bir üzüntüyle karşıladı.

BABAESKİ’DE DEREDE BOĞULAN ÇOCUK GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI