Dolar 47,9428 -0,01%
Euro 56,0861 +0,16%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.017,51 +0,16%
EUR/USD 1,1678 -0,04%
Brent Petrol 91,97 +0,38%
--°

Kocaelispor evinde Amed Sportif Faaliyetler karşısında ilk galibiyete kilitlendi

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig 2. haftasında pazartesi günü evinde Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maça sakat oyuncuların tedavileri sürerken kararlı şekilde hazırlanıyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 20:21

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kocaelispor evinde Amed Sportif Faaliyetler karşısında ilk galibiyete kilitlendi

Maç hazırlıkları:

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında pazartesi günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını basına açık olarak sürdürdü. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki idmanda takımın amacı, sezonun ilk iç saha maçında taraftarın önünde iyi bir sonuç almak olarak öne çıktı.

Hazırlık sürecinde bazı oyuncuların sakatlıkları öne çıktı: golcü Bruno Petkovic sakatlık nedeniyle takımla çalışmazken, kaleci Aleksander Jovanovic antrenmana katılmadı. Öte yandan Mahamadou Susoho çalışmalarına başladı ve yeni transfer Gonçalo Sousa da antrenmanda takımla yer aldı.

Teknik hedef ve atmosfer:

Kulüp içinde hedef net: iç sahada taraftarın karşısında galibiyet alarak moral yakalamak. Takım, antrenmanlarda disiplinli bir görüntü sergilerken, teknik ekibin kadro tercihlerinde sakatlıkların etkisi olabileceği belirtiliyor. Selçuk İnan yönetimindeki oyuncular, taraftar desteğini arkasına alarak sezonun devamı için ivme kazanmaya çalışıyor.

Oyuncu değerlendirmeleri:

Emir Ortakaya, takımın genel duygusunu ve beklentisini şu sözlerle özetledi: "Tabii ki üzgünüz. Çünkü Başakşehir’e 3 puan için gitmiştik. Puansız döndüğünüz için mutlu değiliz ama önümüze bakacağız. Önümüzde Amed maçı gibi bir fırsat var. Kendi evimizde elimizden gelenin en iyisini yapıp inşallah 3 puan alacağız."

Ortakaya eleştirilere ilişkin de, "Biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Her zaman çok çalışacağız. Bu camianın büyüklüğünü biliyoruz ve taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Herkes kendi potansiyelinin farkında ve ona göre çalışıyor. Ben geleceğin güzel olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Tanguy Zoukrou ise bireysel ve takım skorunu değerlendirirken, Başakşehir maçına dair samimi bir özeleştiri paylaştı: "Başakşehir’de taraftarlarımızla beraber güzel bir başlangıç yakalamayı umuyorduk ama maalesef öyle olmadı. İlk 60 dakikayı aslında iyi maç oynadığımızı düşünüyorum. Kötü oynamadık. Ama buradan döneceğiz. Hatalarımızı öğreneceğiz. Bir özeleştiri gerekiyorsa; kendi performansım açısından daha iyi başlayabilirdim. Ama yine de bunu üzerine ekleyeceğim ve hocamızın öğrettiği şeyleri yapmaya devam edeceğim. Bir sonraki maça odaklanmış durumdayız. Çalışmalarına daha yeni başladık. Şimdiden nasıl yol izleyeceğimizi henüz bilmiyorum."

Zoukrou, takım içi rekabetin performansını olumlu etkilediğini belirterek, "Rekabet beni canlı ve güçlü tutar. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu. Defansın uyumu konusunda ise Zoukrou, bunun hem hocanın perspektifine hem de oyuncuların sahadaki hislerine bağlı olduğunu vurguladı.

Özetle Kocaelispor, eksiklere rağmen evindeki Amed maçına odaklanmış durumda; kamp sürecinde hem fiziksel hazırlık hem de mental toparlanma ön planda tutuluyor.

KOCAELİSPOR PAZARTESİ GECESİ TARAFTARI ÖNÜNDE OYNAYACAĞI İLK İÇ SAHA MAÇININ HAZIRLIKLARINI...

KOCAELİSPOR PAZARTESİ GECESİ TARAFTARI ÖNÜNDE OYNAYACAĞI İLK İÇ SAHA MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Başarıları kenti duyurdu: Erzincanlı sporculara ödül
images

Tarkan Serbest Kütahyaspor'da yeni hedef: üçüncü şampiyonluk
images

Çorum FK taktiklere ağırlık verdi, Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor
images

Minik taraftarın Salah ile Trabzon’da duygusal kavuşması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi