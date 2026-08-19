Kocaelispor evinde Amed Sportif Faaliyetler karşısında ilk galibiyete kilitlendi

Maç hazırlıkları:

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında pazartesi günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını basına açık olarak sürdürdü. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki idmanda takımın amacı, sezonun ilk iç saha maçında taraftarın önünde iyi bir sonuç almak olarak öne çıktı.

Hazırlık sürecinde bazı oyuncuların sakatlıkları öne çıktı: golcü Bruno Petkovic sakatlık nedeniyle takımla çalışmazken, kaleci Aleksander Jovanovic antrenmana katılmadı. Öte yandan Mahamadou Susoho çalışmalarına başladı ve yeni transfer Gonçalo Sousa da antrenmanda takımla yer aldı.

Teknik hedef ve atmosfer:

Kulüp içinde hedef net: iç sahada taraftarın karşısında galibiyet alarak moral yakalamak. Takım, antrenmanlarda disiplinli bir görüntü sergilerken, teknik ekibin kadro tercihlerinde sakatlıkların etkisi olabileceği belirtiliyor. Selçuk İnan yönetimindeki oyuncular, taraftar desteğini arkasına alarak sezonun devamı için ivme kazanmaya çalışıyor.

Oyuncu değerlendirmeleri:

Emir Ortakaya, takımın genel duygusunu ve beklentisini şu sözlerle özetledi: "Tabii ki üzgünüz. Çünkü Başakşehir’e 3 puan için gitmiştik. Puansız döndüğünüz için mutlu değiliz ama önümüze bakacağız. Önümüzde Amed maçı gibi bir fırsat var. Kendi evimizde elimizden gelenin en iyisini yapıp inşallah 3 puan alacağız."

Ortakaya eleştirilere ilişkin de, "Biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Her zaman çok çalışacağız. Bu camianın büyüklüğünü biliyoruz ve taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Herkes kendi potansiyelinin farkında ve ona göre çalışıyor. Ben geleceğin güzel olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Tanguy Zoukrou ise bireysel ve takım skorunu değerlendirirken, Başakşehir maçına dair samimi bir özeleştiri paylaştı: "Başakşehir’de taraftarlarımızla beraber güzel bir başlangıç yakalamayı umuyorduk ama maalesef öyle olmadı. İlk 60 dakikayı aslında iyi maç oynadığımızı düşünüyorum. Kötü oynamadık. Ama buradan döneceğiz. Hatalarımızı öğreneceğiz. Bir özeleştiri gerekiyorsa; kendi performansım açısından daha iyi başlayabilirdim. Ama yine de bunu üzerine ekleyeceğim ve hocamızın öğrettiği şeyleri yapmaya devam edeceğim. Bir sonraki maça odaklanmış durumdayız. Çalışmalarına daha yeni başladık. Şimdiden nasıl yol izleyeceğimizi henüz bilmiyorum."

Zoukrou, takım içi rekabetin performansını olumlu etkilediğini belirterek, "Rekabet beni canlı ve güçlü tutar. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu. Defansın uyumu konusunda ise Zoukrou, bunun hem hocanın perspektifine hem de oyuncuların sahadaki hislerine bağlı olduğunu vurguladı.

Özetle Kocaelispor, eksiklere rağmen evindeki Amed maçına odaklanmış durumda; kamp sürecinde hem fiziksel hazırlık hem de mental toparlanma ön planda tutuluyor.

KOCAELİSPOR PAZARTESİ GECESİ TARAFTARI ÖNÜNDE OYNAYACAĞI İLK İÇ SAHA MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR