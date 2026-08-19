Gurbetçi akını yerine sessizlik: Kırşehir'de araç kiralama durgunluğu

Kırşehir'de sezonsal hareketlilik beklentileri karşılamadı

Kırşehir'de her yıl temmuz ve ağustos aylarında artan talep, bu yıl araç kiralama sektöründe beklenen canlanmayı getirmedi. İşletmeciler ve müşteriler arasındaki görüş ayrılıkları, ekonomik koşullar ve yüksek maliyetler nedeniyle sezon beklentilerin altında kaldı.

işletmecilerin gözlemi:

Nurettin Aktaş, gurbetçi sezonunda beklenen yoğunluğun gerçekleşmediğini belirtirken ekonomik şartların harcama alışkanlıklarını etkilediğini vurguladı. Aktaş, "Gurbetçi yoğunluğu ekonomiden dolayı düşüşte. Şu an tam istediğimiz işi yapamadık. Fiyatlarımız günlük 2 bin liradan başlıyor, aracın modeline ve özelliklerine göre 3 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Burada araç önemli hale geliyor" dedi.

İşletmeciler, hem kira talebindeki düşüşü hem de işletme maliyetlerindeki artışı dengelemeye çalışıyor. Aktaş, sıfır ve ikinci el araç fiyatlarındaki artışın kiralama eğilimini desteklediğini ifade ederek, "Sıfır araçlarda ve ikinci el araçlarda fiyatların yüksek olması insanları kiralamaya yöneltti. İnsanlar satın almak yerine kiralamayı tercih ediyor. Bizler de ekonomiden dolayı fiyatlarımızı sabitledik" şeklinde konuştu. Bu yaklaşım, kısa vadede müşteri çekmek için fiyat istikrarı sağlamayı amaçlıyor.

müşteri deneyimleri ve bütçe kaygıları:

Sezona gelenlerden Musa Şafak İnce ise kiralama fiyatlarının bütçesini zorladığını aktardı: "Şehrimize geldik, köye gideceğiz. Araç kiralamak istiyoruz. Fiyatta anlaşamıyoruz. Evet, araçlar güzel fakat bizim de bütçemizi zorluyor." İnce'nin sözleri, talebin sınırlı kalmasında tüketici bütçelerinin belirleyici olduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak Kırşehir'deki araç kiralama sektörü, sezonluk beklentileri karşılayamasa da yüksek araç maliyetlerinin kiralama tercihlerini canlı tuttuğu; işletmecilerin ise talepteki dalgalanmaya rağmen fiyatlarda göreli istikrar sağlamaya çalıştığı görülüyor. Sektör temsilcileri, talebin toparlanması için ekonomik göstergelerde iyileşme ve tüketici güveninin artmasını bekliyor.

NURETTİN AKTAŞ, GURBETÇİ SEZONUNDA BEKLEDİKLERİ YOĞUNLUĞU BU YIL GÖREMEDİKLERİNİ İFADE ETTİ.