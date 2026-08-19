Trump İran'la müzakereye kapıyı araladı: nükleer silaha izin vermem

Trump'ın Beyaz Saray açıklamaları

Beyaz Saray'ın Güney Bahçesi'ndeki helikopter pistinin tanıtımı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Donald Trump, İran ile müzakere olasılığına kapıyı aralarken nükleer silah konusunda net bir tutum sergiledi. Aynı zamanda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve bölgedeki enerji akışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran ve nükleer meselesi:

Trump, İran ile yeniden masaya dönülmesi ihtimaline ilişkin olarak 'Belki bir noktada onlarla konuşuruz. Şu anda durumun çok iyi olduğunu düşünüyorum ama yine de belki bir aşamada görüşebiliriz' dedi. Ancak bu olasılığın açık bir şartı olduğunu belirterek, 'Mesele çok basit. Nükleer silahlardan tamamen vazgeçmeleri gerekiyor. İran nükleer silaha sahip olamaz' ifadelerini kullandı. Açıklama, müzakere talebinin İran'ın nükleer programından tamamen vazgeçmesi koşuluna bağlı olduğunu vurguluyor.

Kuzey Kore ve Kim Jong-un:

Kuzey Kore lideri hakkında soru alındığında Trump, 'Kendisiyle iyi anlaşıyorum. Onunla iyi anlaşıyor olmak kötü bir şey değil' diye konuştu. Trump, Kuzey Kore'nin elinde olduğunu söylediği 57 nükleer silaha değinerek bunun 'olmasına asla izin verilmemesi gereken' bir durum olduğunu söyledi ve 'O dönemde başkan olsaydım buna izin vermezdim. Ama artık bu silahlara sahipler' değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca ilerleyen dönemde Kim ile görüşeceğini 'Evet, görüşeceğim' sözleriyle teyit etti.

geçişler ve petrol fiyatları:

Enerji piyasalarına ilişkin soruya Trump, 'Dün gece boğazdan çok sayıda gemi geçti. Geçiş üzerinde tam bir denetime sahibiz' yanıtını verdi. Zaman zaman insansız hava aracı saldırılarının rahatsızlık yarattığını söyleyen Trump, genel olarak durumun kontrol altında olduğunu belirtti ve son haftalarda büyük miktarda petrol geldiğini vurguladı. Fiyatlara ilişkin olarak da şu an için varil fiyatının yaklaşık 83, 84 veya 85 dolar civarında olduğunu söyleyerek, 300 dolara çıkmamasının nedenlerinden birinin piyasaya giren bol miktarda petrol olduğunu savundu. Trump ayrıca alıcıların alternatif kaynaklar bulduğunu, petrol almak için Texas, Alaska ve Louisiana'ya yöneldiklerini ifade etti ve bazılarına bunun rahatsız edici görünebileceğini fakat gerçeğin bu olduğunu aktardı.

Genel olarak Trump'ın değerlendirmeleri, İran ile görüşme ihtimalinin kapısını açık bırakmakla birlikte bunun nükleer silahlardan tam vazgeçme koşuluna bağlı olduğunu; bölgedeki deniz geçişlerinin ve petrol arzının ise şu an için piyasayı dengelediğini gösteriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelere geri dönülmesi ihtimaline ilişkin olarak, "Belki bir noktada onlarla konuşuruz. Şu anda durumun çok iyi olduğunu düşünüyorum ama yine de belki bir aşamada görüşebiliriz" dedi.