Bafra'da dönüş manevrası sonucu otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Bafra'da trafik kazası meydana geldi

Samsun'un Bafra ilçesi Mevlana Mahallesi'nde, Altunyurt Sokak ile Koyuncu Sokak kesişiminde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, üç kişiyi Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, Altunyurt Sokak'tan Koyuncu Sokak istikametine seyir halinde olan 55 AKU 339 plakalı motosikleti O.M.Ş. yönetiyordu. Karşı yönden gelerek Koyuncu Sokak'a dönüş yapan, Ayşe Türüt idaresindeki 55 EJ 146 plakalı otomobil motosiklete çarptı. Kazada otomobil sürücüsü A.T., motosiklet sürücüsü O.M.Ş. ve motosiklette yolcu olarak bulunan N.Ş. yaralandı.

Ehliyetsizlik ve para cezaları:

Olay yerinde ve sonrasında yapılan kontrollerde, motosiklet sürücüsü O.M.Ş.'nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Ehliyetsiz araç kullanma nedeniyle sürücüye 40 bin lira, motosikletin sahibi olan babasına da 40 bin lira idari para cezası uygulanarak toplamda 80 bin lira ceza kesildi.

Kaza ile ilgili adli ve idari incelemelerin sürdüğü bildirildi.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI. KAZADA EHLİYETSİZ OLDUĞU BELİRLENEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE VE MOTOSİKLET SAHİBİNE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.