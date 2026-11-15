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Yangın Kışla köyünde samanlık ve eski evi sardı

Çaycuma'ya bağlı Kışla köyünde Teyfik Kara'ya ait samanlık ve eski evde çıkan yangın paniğe yol açtı; 6 itfaiye aracı müdahale etti, soğutma sürüyor.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 01:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yangın Kışla köyünde samanlık ve eski evi sardı

Çaycuma ilçesi Kışla köyünde yangın

Çaycuma'nın Kışla köyü İmamlar Mahallesi'nde, Teyfik Kara'ya ait samanlık ile bitişiğindeki eski evde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüyerek her iki yapıyı sardı.

Müdahale çalışmaları:

Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi ve olay yerine sevk edilen 6 itfaiye aracı ile yangına müdahale edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun bir çalışma yürüttü.

Bölgede güvenlik ve soğutma:

Ambulans ve jandarma ekipleri olay yerinden ayrılmayarak hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor ve ekipler yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİNE BAĞLI KIŞLA KÖYÜ İMAMLAR MAHALLESİ’NDE TEYFİK KARA’YA AİT SAMANLIKTA...

ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİNE BAĞLI KIŞLA KÖYÜ İMAMLAR MAHALLESİ’NDE TEYFİK KARA’YA AİT SAMANLIKTA VE ESKİ EVDE ÇIKAN BÜYÜK YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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