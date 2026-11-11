Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Palau Devlet Başkanı Whipps Jr ve Erdoğan'ın karşılama törenindeki fotoğrafı

Resmi karşılama töreni sırasında Palau Devlet Başkanı Whipps Jr ile Erdoğan arasında dikkat çeken bir an yaşandı. İki liderin birlikte aldığı özçekim, törenin en konuşulan anlarından biri oldu.

Tören anı:

Karşılama töreni esnasında gerçekleşen bu görüntüde, Whipps Jr ile Erdoğan yan yana gelerek birlikte fotoğraf çektirdi. Özçekim kare olarak tören sırasındaki samimi bir anı yansıtıyor.

Görünüm ve protokol bağlamı:

Oluşan kare, tören sürecinde iki ismin yan yana durduğu ve anlık bir hatıra fotoğrafı oluşturduğu bilgisini veriyor. Fotoğraf, törene katılanlar için tören anının görsel bir kaydını oluşturdu.

Palau Devlet Başkanı Whipps Jr, karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı