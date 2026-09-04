Bakan Çiftçi duyurdu: Şırnak'ta görev sırasında yaralanan polis memuru Melih Kaygusuz şehit oldu

Olayın detayları:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya paylaşımında Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Melih Kaygusuz'un 6 Temmuz'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında yaralandığını ve tedavi gördüğü hastanede 3 Eylül'de şehit olduğunu açıkladı.

Bakanın mesajı:

Çiftçi paylaşımında, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Taziye ve ifade edilen dilekler:

Bakanın açıklaması, şehide rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileklerini içeriyor; mesajda hem aileye hem de emniyet teşkilatına yönelik taziye ifadeleri öne çıkıyor.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, ŞIRNAK'TA GÖREVİ BAŞINDAYKEN TRAFİK KAZASINDA YARALANAN POLİS MEMURU MELİH KAYGUSUZ'UN ŞEHİT OLDUĞUNU AÇIKLADI.