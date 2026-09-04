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Bakan Çiftçi duyurdu: Şırnak'ta görev sırasında yaralanan polis memuru Melih Kaygusuz şehit oldu

Bakan Mustafa Çiftçi, Şırnak'ta 6 Temmuz'da kaza sonucu yaralanan polis memuru Melih Kaygusuz'un hastanede 3 Eylül'de şehit olduğunu bildirdi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 00:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bakan Çiftçi duyurdu: Şırnak'ta görev sırasında yaralanan polis memuru Melih Kaygusuz şehit oldu

Olayın detayları:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya paylaşımında Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Melih Kaygusuz'un 6 Temmuz'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında yaralandığını ve tedavi gördüğü hastanede 3 Eylül'de şehit olduğunu açıkladı.

Bakanın mesajı:

Çiftçi paylaşımında, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Taziye ve ifade edilen dilekler:

Bakanın açıklaması, şehide rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileklerini içeriyor; mesajda hem aileye hem de emniyet teşkilatına yönelik taziye ifadeleri öne çıkıyor.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, ŞIRNAK&#039;TA GÖREVİ BAŞINDAYKEN TRAFİK KAZASINDA YARALANAN POLİS...

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, ŞIRNAK'TA GÖREVİ BAŞINDAYKEN TRAFİK KAZASINDA YARALANAN POLİS MEMURU MELİH KAYGUSUZ'UN ŞEHİT OLDUĞUNU AÇIKLADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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