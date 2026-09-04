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Gülabibey Caddesi'nde trafik kazası: otomobil ile motosiklet çarpıştı, 3 yaralı

Çorum'da Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 01:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gülabibey Caddesi'nde trafik kazası: otomobil ile motosiklet çarpıştı, 3 yaralı

Çorum'da kaza meydana geldi

Çorum'un Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 3 kişi yaralandı.

Kaza anı ve yaralananlar:

Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 19 BN 293 plakalı otomobil ile T.D.K. yönetimindeki 19 AFP 268 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü, motosiklette yolcu olarak bulunan E.Ş. ve otomobil sürücüsü H.A. yaralandı.

Ekiplerin müdahalesi ve soruşturma:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından hastaneye kaldırıldılar. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ÇORUM’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI

ÇORUM’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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