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Çatışmayla sonuçlanan operasyon: Sultanbeyli'de DEAŞ bağlantılı şüpheli etkisiz hale getirildi

Sultanbeyli'deki operasyonda, DEAŞ ile bağlantılı B.Ç. (21) polise ateş açtı; çatışmada şüpheli etkisiz hale getirildi, bir vatandaş yaralandı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 23:54

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 23:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çatışmayla sonuçlanan operasyon: Sultanbeyli'de DEAŞ bağlantılı şüpheli etkisiz hale getirildi

Çatışmayla sonuçlanan operasyon

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye'de saldırı planladığı değerlendirilen B.Ç. (21) hakkında Sultanbeyli'de yürütülen operasyonda, polis ile şüpheli arasında silahlı çatışma yaşandı.

Operasyon ve çatışma:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında yakalanması hedeflenen B.Ç. (21), Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonda polise ateş açtı. Polis ekipleri tarafından verilen karşılık sonucu şüpheli etkisiz hale getirildi.

Yaralılar ve soruşturma:

Olay sırasında bir vatandaşın yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü, yetkililerin incelemelerinin devam ettiği belirtildi.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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