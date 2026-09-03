Çatışmayla sonuçlanan operasyon: Sultanbeyli'de DEAŞ bağlantılı şüpheli etkisiz hale getirildi

Çatışmayla sonuçlanan operasyon

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye'de saldırı planladığı değerlendirilen B.Ç. (21) hakkında Sultanbeyli'de yürütülen operasyonda, polis ile şüpheli arasında silahlı çatışma yaşandı.

Operasyon ve çatışma:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında yakalanması hedeflenen B.Ç. (21), Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonda polise ateş açtı. Polis ekipleri tarafından verilen karşılık sonucu şüpheli etkisiz hale getirildi.

Yaralılar ve soruşturma:

Olay sırasında bir vatandaşın yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü, yetkililerin incelemelerinin devam ettiği belirtildi.

OLAY YERİ