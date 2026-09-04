Ereğli'de direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı, bir kişi yaralandı

Ereğli'de otomobil takla attı

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarında park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla atarak durdu. Olayda araç sürücüsü İ.K. yaralanırken, aracın plakasının 34 FDS 956 olduğu belirtildi.

kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, Çarşı istikametinden Meydanbaşı istikametine doğru seyir halinde iken meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil önce yol kenarında park halindeki iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak devrildi ve bir süre sonra durabildi.

müdahale ve trafik:

Çarpmanın ardından otomobil içinde sıkışan sürücü İ.K., çevredeki diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve yaralı sürücü ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan bilgi paylaşımında İ.K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Kazaya karışan araç, olay yerinden çekici ile kaldırıldıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, PARK HALİNDEKİ İKİ ARACA ÇARPTIKTAN SONRA TAKLA ATARAK DURABİLDİ. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.