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Tatvan'da huzur vurgusu: 11 noktada eş zamanlı asayiş denetimi

Tatvan'da 150 personel, İlçe Emniyet ve Jandarma ekipleriyle 11 noktada eş zamanlı denetim yaptı; aranan şahıslar yakalandı, araçlar kontrol edildi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 23:42

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 23:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tatvan'da huzur vurgusu: 11 noktada eş zamanlı asayiş denetimi

genel bakış:

Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ortaklaşa bir genel asayiş uygulaması düzenledi. Operasyon eş zamanlı olarak 11 ayrı noktada yürütüldü ve toplam 150 personel görev aldı. Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer uygulama noktalarını ziyaret ederek çalışmaların takibini yaptı.

jandarma uygulamasının ayrıntıları:

Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 98 personelin katılımıyla 6 farklı noktada icra edilen 'Şok Yol Kontrol Noktası' faaliyetinde 712 şahıs ve 458 araç sorgulandı. Denetimler sonucu 2 araca ve 1 şahsa cezai işlem uygulandı, 3 araç trafikten men edildi. Uygulamalarda toplam 311.678 TL idari para cezası kesildi ve 7 aranan şahıs yakalandı.

emniyet denetimlerinin sonuçları:

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü 'Şok Asayiş-Aranan Şahıslar' uygulamasında ise farklı noktalarda 573 şahıs ve 160 araç sorgulandı, 8 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Kontrollerde 8 yoklama kaçağı tespit edildi ve bir sürücüye 80.000 TL idari para cezası uygulandı.

kaymakamın değerlendirmesi:

Uygulama noktalarını ziyaret ederek güvenlik güçlerinin çalışmalarını yerinde takip eden Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçede huzur ve güven ortamının en üst seviyede tutulmasının amaçlandığını belirtti. Kaymakam Demirer şu ifadeleri kullandı: "Bugün 11 ayrı noktada 150 personelimizle eş zamanlı olarak İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve İlçe Jandarma Komutanlığımızın gerçekleştirdiği genel asayiş uygulamasına dahil olduk ve arkadaşlarımızın çalışmalarını yerinde takip ettik. İlçemizde yoğun bir nüfus var. Yaz aylarının sonlarına gelmiş olsak da bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanından gezi amacıyla ilçemizi ziyaret eden misafirlerimiz bulunuyor. Amacımız, misafirlerimizin huzurlu ve güvenli bir şekilde tatillerini geçirmelerini sağlarken hemşehrilerimize de en iyi güvenlik ve asayiş hizmetini sunmak. Arkadaşlarımız da bugün bu amaç ve hedef doğrultusunda uygulamalarını gerçekleştiriyor. Tatvanımızın huzurunu ve güvenliğini her zaman en üst düzeyde tutmak için gayret ve çalışmalarımızı artırmayı hedefliyoruz. İnşallah uygulamalarımız ilerleyen günlerde de devam edecek"

Yetkililer, benzer denetimlerin ilerleyen günlerde de sürdürüleceğini bildirdi.

TATVAN&#039;DA 11 NOKTADA 150 PERSENOLİN KATILIMIYLA GENİŞ KAPSAMLI ASAYİŞ UYGULAMASI YAPILDI

TATVAN'DA 11 NOKTADA 150 PERSENOLİN KATILIMIYLA GENİŞ KAPSAMLI ASAYİŞ UYGULAMASI YAPILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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