Bakan Fidan New York'ta sekizli grup dışişleri bakanlarıyla eş güdümde bulundu

Toplantı çerçevesi:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında ABD’nin New York kentinde bir dizi diplomatik görüşme gerçekleştirdi. Bu çerçevede Bakan Fidan, Türkiye, Mısır, Katar, Pakistan, Ürdün, BAE, SA ve Endonezya dışişleri bakanlarının yer aldığı Sekizli Grup eş güdüm toplantısına katıldı.

Toplantı, bölgesel ve uluslararası konularda eş güdüm sağlanmasını amaçlayan bir platform olarak düzenlendi. Bakan Fidan’ın New York temasları arasında ayrıca Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının katıldığı ikili ve çok taraflı görüşmeler de yer aldı.

Katılımcı ülkeler ve gündem başlıkları:

Sekizli Grup toplantısına katılan bakanlar listesi kaynaklarda Türkiye, Mısır, Katar, Pakistan, Ürdün, BAE, SA, Endonezya şeklinde verildi. Toplantıda öncelikli olarak bölgesel işbirliği, diplomatik eş güdüm ve uluslararası gelişmelerin değerlendirilmesi gibi başlıklar ele alındı.

Bakan Fidan’ın katılımı, Türkiye’nin söz konusu grup içindeki diyalog ve koordinasyondaki rolünün sürdürülmesine işaret etti. New York’ta gerçekleşen temaslar, BM Genel Kurulu marjında yürütülen diplomatik yoğunluğun bir parçası olarak kayda geçti.

BAKAN FİDAN, SEKİZLİ GRUP EŞ GÜDÜM TOPLANTISINA KATILDI