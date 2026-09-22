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Niğde'de zincirleme kaza: hafif ticari araç ağaca çarptı

Niğde'de Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde hafif ticari araç motosiklet ve panelvanla çarpışıp ağaca çarptı; üç sürücü yaralandı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 03:15

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 03:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Niğde'de zincirleme kaza: hafif ticari araç ağaca çarptı

Niğde'de zincirleme kaza

Niğde'nin Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesinde meydana gelen kazada, hafif ticari aracın önce bir motosikletle sonra bir panelvanla çarpışmasının ardından kaldırımdaki ağaca çarparak durduğu bildirildi. Olayda her üç aracın sürücüsü de yaralandı.

Kaza anı ve çarpışma zinciri:

Edinilen bilgiye göre, O.Ş. idaresindeki 51 ABL 672 plakalı hafif ticari araç ilk olarak M.C.B. yönetimindeki 01 ASM 714 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden hafif ticari araç, daha sonra B.T. idaresindeki 51 BF 979 plakalı panelvanla çarpıştı ve son olarak kaldırımdaki bir ağaca çarparak durabildi.

Müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan üç sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin incelemelerin ardından araçlar yoldan kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, olay yerindeki görgü ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Sürücülere geçmiş olsun dileğinde bulunulurken, soruşturmanın kazanın nedenlerini netleştireceği kaydedildi.

NİĞDE’DE PANELVAN ARAÇ VE MOTOSİKLETE ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARAÇ, AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ. KAZADA 3...

NİĞDE’DE PANELVAN ARAÇ VE MOTOSİKLETE ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARAÇ, AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ. KAZADA 3 ARACIN SÜRÜCÜSÜ DE YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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