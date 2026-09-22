New York'ta bölgesel dışişleri istişaresi

New York'taki toplantı:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında ABD'nin New York kentinde sürdürdüğü temaslar kapsamında Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları toplantısı'na katıldı.

Toplantının çerçevesi:

Toplantı, BM 81. Genel Kurulu'nun yan etkinlikleri içerisinde gerçekleştirildi. Resmî bilgiler doğrultusunda adı geçen ülke dışişleri bakanlarının bir araya geldiği belirtiliyor.

Bakan Fidan'ın katılımı, New York'taki temas programı kapsamında kayda geçti ve görüşme, tarafların diplomatik temas trafiğinin bir parçası olarak sürdü.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, TÜRKİYE-MISIR-PAKİSTAN-SUUDİ ARABİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI’NA KATILDI