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Kayseri'de kaçış planı kısa sürdü: alkollü sürücü kıstırılarak yakalandı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü M.K., uzun kovalamaca sonrası kıstırılarak yakalandı; ölçümde 1.58 promil alkollü çıktı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 03:31

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 03:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayseri'de kaçış planı kısa sürdü: alkollü sürücü kıstırılarak yakalandı

olayın gelişimi:

Kayseri'de Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi üzerinde polis ekipleri şüphe üzerine M.K. yönetimindeki 38 ACL 210 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayarak aracıyla kaçmaya başladı ve ekiplerden uzaklaşmak için ara sokaklara yöneldi.

Kovalamaca, Kocasinan ilçesi Osmangazi Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda sonlandı; ekipler sürücüyü kıstırarak yakaladı. Olay yerinde ekipler tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınırken, otomobil çekici ile kaldırıldı.

yapılan işlemler:

Yapılan kontrollerde sürücünün alkol ölçümünde 1.58 promil olduğu belirlendi. Trafiğin ilgili maddeleri gereğince M.K.'ya idari para cezası olarak 400 bin TL tutarında ceza uygulandı ve sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Ayrıca M.K. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı; sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

kovalamaca anı:

Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kaçış çabaları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.K.'nın ara yollara girerek izini kaybettirmeye çalıştığı ve ekiplerin ısrarlı takibi sonucu Kuzey Çevre Yolu'nda kıstırıp yakaladığı anlar yer alıyor.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİNİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ UZUN SÜREN KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI....

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİNİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ UZUN SÜREN KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI. YAPILAN KONTROLLERDE, 1.58 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEN SÜRÜCÜYE 400 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANIRKEN, KOVALAMACA ANI KAMERAYA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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