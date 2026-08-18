Bakan yardımcısından Malazgirt tören alanında son hazırlık denetimi

Bakan yardımcısı incelemesini tamamladı:

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinin düzenleneceği alanı yerinde inceledi. Sahada yürütülen hazırlıkların genel görünümü ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler değerlendirildi.

İnceleme turu:

Çelik, incelemeye Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer ve DKMP 14. Bölge Müdürü Melikunnas Özkaya ile birlikte katıldı. Heyet, tören alanındaki altyapı, düzenleme ve lojistik çalışmaları yerinde görerek yürütülen işleri değerlendirdi.

İnceleme sırasında Vali Çakır, saha çalışmaları hakkında Çelik'e bilgi verdi; tamamlanması gereken noktalar ve koordinasyon gerektiren hususlar ele alındı.

Değerlendirme toplantısı:

Milli parkta düzenlenen toplantıya ilgili kurum temsilcileri ve Okçular Vakfı temsilcisi de katıldı. Toplantıda 955. yıl etkinliklerine ilişkin hazırlıklar, alınacak güvenlik tedbirleri ile kurumlar arası koordinasyon konuları konuşuldu.

Yetkililer, etkinliklerin planlandığı şekilde ve güvenli ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla asgari gerekliliklerin sağlanmasının önemine vurgu yaptı; hazırlık ve tedbirlerin takip edilmesine karar verildi.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ÇELİK, MALAZGİRT ZAFERİ ETKİNLİKLERİNİN YAPILACAĞI ALANI İNCELEDİ