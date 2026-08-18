Denizli'de bakkalların sesi: esnafın talepleri sahada yanıt aranıyor

AK Parti Denizli il teşkilatı esnaf buluşmalarını sürdürüyor

AK Parti Denizli İl Teşkilatı, kent genelindeki esnaf buluşmalarını aralıksız sürdürüyor. İl yönetim kurulu üyeleri, il genelinde faaliyet gösteren mahalle bakkallarını ziyaret ederek, hem esnafın taleplerini dinledi hem de ekonomik gelişmelere dair görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerin hedefi:

Teşkilat mensupları bakkallarla birebir temas kurarak mahalle kültürünün temel taşı olan yerel esnafın sorunlarını, beklentilerini ve önerilerini ilk elden kayıt altına aldı. Bu kapsamlı saha çalışması, yerel politikalara yön verecek geri bildirimleri toplamak ve uygulamaya yansıtmak amacıyla planlandı.

il başkanının değerlendirmesi:

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Muhammet Subaşıoğlu, bakkalların mahalle hayatındaki rolüne vurgu yaptı: "Bakkallarımız sadece ticaretin yapıldığı dükkânlar değil; mahallemizin güveni, vicdanı ve ortak hafızasıdır. AK Parti olarak sahadan, hemşehrilerimizin ve esnafımızın arasından hiçbir zaman ayrılmadık. Bugün de yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Denizli’mizin dört bir yanında bakkal esnafımızla bir araya geldik. Esnafımızın dile getirdiği her türlü talep ve öneri, politikalarımızın ve yerel çalışmalarımızın ana rehberidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, ülkemiz ve şehrimiz için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bütün esnafımıza bereketli kazançlar ve kolaylıklar diliyorum".

AK Parti Denizli ekipleri, ziyaretlerde ortaya çıkan öncelikli talepleri not alarak ilgili kurum ve birimlerle koordinasyon sağlanması için yol haritası oluşturduğunu belirtti. Yerel esnafla düzenli temasın, hem güven ortamını güçlendirdiği hem de pratik çözümler geliştirilmesini kolaylaştırdığı vurgulandı.

AK PARTİ DENİZLİ İL TEŞKİLATI, KENT GENELİNDEKİ ESNAF BULUŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. İL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, İL GENELİNDE FAALİYET GÖSTEREN MAHALLE BAKKALLARINI ZİYARET EDEREK HEM ESNAFIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ HEM DE EKONOMİK GELİŞMELERE DAİR GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU.