Moritanya'da iş sağlığına yatırım: toksikoloji ve ölçüm laboratuvarları hizmete girdi

Moritanya'da yeni laboratuvar iş sağlığını güçlendiriyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye-Moritanya ortaklığıyla hayata geçirilen Toksikoloji ve Ölçüm Laboratuvarları'nın açılışını gerçekleştirmek üzere Moritanya'ya gitti. Açılış, Moritanya Ulusal İş Sağlığı Merkezi (ONMT) çatısı altında yürütülen projenin bir parçası olarak düzenlendi. Laboratuvarın teknolojik altyapısı ve finansmanı TİKA tarafından karşılanırken, Bakanlık uzmanları bilgi ve teknik desteği sağladı.

ikili görüşme ve diplomatik mesajlar:

Açılış öncesinde Işıkhan, Moritanya Kamu Hizmetleri ve Çalışma Bakanı Marieme Mint Boydiel Houmei ile bir araya geldi. Görüşmede çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki işbirliğinin yanı sıra ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Işıkhan, görüşmede 'Moritanya ve Türkiye ortak tarihi ve kültürel bağları olan dost ve kardeş iki ülkedir' ifadesiyle ilişkilerin dayanışma temelinde ilerlediğini vurguladı ve bakanlıklar arası işbirliği anlaşması müzakereleri tamamlandığında mevkidaşını imza için Türkiye'ye davet etti.

laboratuvarın hedefleri ve sağlanacak faydalar:

Proje kapsamında kurulan laboratuvarların temel hedefi, Moritanya'da iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerinin kalitesini yükseltmek. Işıkhan törende, burada yapılacak analizlerin ve ölçümlerin çalışanların daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmasına katkı sağlayacağını belirtti. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, TİKA ve ONMT arasındaki işbirliğinin, iki ülke arasındaki dayanışmanın somut bir örneği olduğuna dikkat çekildi.

Laboratuvarın sunduğu teknik imkânlar, Moritanya'nın ulusal düzeydeki kapasitesini artırmakla kalmayıp, bölge ülkelerine de hizmet verebilecek bir referans merkezine dönüşmesi hedefleniyor. Bu amaçla gerekli çalışmalara başlayarak laboratuvarı uluslararası akreditasyona hazırlama kararı alındı. Işıkhan, akreditasyon sürecinin tamamlanmasının laboratuvarın bölgesel düzeyde güvenilir bir merkez haline gelmesine önemli katkı sağlayacağını aktardı.

Ek olarak, Bakan Işıkhan Türk yatırımlarının Afrika ekonomilerine sağladığı katkıya dikkat çekti. Enerji, madencilik ve altyapı alanlarındaki özel sektör yatırımlarının Moritanya'nın refahına katkı sunabileceğini belirterek, firmaların yatırım süreçlerinin kolaylaştırılması konusunda Moritanya makamlarının desteğine güvenlerini ifade etti. Bu yatırımların istihdam ve işgücü piyasalarına olumlu etkisi olacağı öngörüsü de toplantıda paylaşıldı.

Laboratuvarın hizmete girmesiyle birlikte, Moritanya'da iş sağlığı ve güvenliği standartlarının yükseltilmesi, saha denetimleri ve maruziyet ölçümlerinin daha doğru ve hızlı yapılabilmesi bekleniyor. Projenin finansmanını üstlenen TİKA ile Bakanlığın uzman kadroları arasındaki işbirliği, bilgi aktarımı ve kapasite geliştirme açısından merkezi bir rol oynadı. Işıkhan, bu tür paylaşımları vicdani ve tarihi bir sorumluluk olarak nitelendirerek, benzer uygulamaların diğer dost ülkelerle de sürdürüleceğini belirtti.

Sonuç olarak açılışı yapılan Toksikoloji ve Ölçüm Laboratuvarları, hem Moritanya'nın ulusal iş sağlığı altyapısını güçlendirmeyi hem de bölgesel düzeyde hizmet vererek referans bir merkez olmayı amaçlayan stratejik bir adım olarak öne çıkıyor. İlerleyen dönemde akreditasyon sürecinin tamamlanması ve iki ülke arasındaki idari işbirliğinin resmi anlaşmalarla pekiştirilmesi bekleniyor.

BAKAN IŞIKHAN, MORİTANYA'DA TOKSİKOLOJİ VE ÖLÇÜM LABORATUVARLARI'NIN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ