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Mustafa Bozbey hukuki süreç gerekçesiyle CHP üyeliğinden ayrıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hakkında devam eden dava nedeniyle siyasi tartışmaların gölgesini önlemek için CHP'den istifa etti.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 16:20

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EDİTÖR: Caner Şahin

Mustafa Bozbey hukuki süreç gerekçesiyle CHP üyeliğinden ayrıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hakkında açılan dava ve devam eden hukuki süreç gerekçesiyle Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini bugün duyurdu. Görevden el çektirildiği süreçte, kararının siyasi bir manevra olmadığını ve tartışmaların partinin ve yerel yönetimin gündemini gölgelemesini istemediğini belirtti.

istifanın gerekçesi:

Bozbey, CHP çatısı altında yürüttüğü siyasi yaşamı ve birlikte mücadele ettiği isimlere duyduğu saygıyı koruduğunu vurguladı. Kararını, hakkında süren hukuki süreçte siyasi kimliğinin tartışmaların odağı haline gelmesini önlemek amacıyla aldığını ifade ederek, bu adımı bir sorumluluk olarak gördüğünü aktardı. Açıklamada, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ve gerçeğin hukuk önünde ortaya çıkacağına inandığını yineledi.

hukuki süreç ve savunma:

Açıklamada, Bozbey sürecin herhangi bir siyasi tartışmanın etkisine girmesini istemediğini belirtti. İstifa kararının farklı siyasi hesaplarla ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurgulayan başkan, kendisini hukuk önünde savunmayı sürdüreceğini belirtti. Kamuoyunun ve partinin odak noktasının sürecin hukuk zemininde yürütülmesi olması gerektiğini kaydetti.

başkanlık ve kamu sorumluluğu:

Bozbey, Büyükşehir Belediye Başkanlığını Bursalıların sandıkta ortaya koyduğu iradenin bir emaneti olarak gördüğünü ifade etti. Siyasi kimliğinden bağımsız olarak Bursa’ya ve Bursalılara karşı sorumluluğunun devam ettiğini söyleyen Bozbey, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden taviz vermeyeceğini belirtti. İstifanın ardından bundan sonraki siyasi yol haritasının nasıl şekilleneceği ise kamuoyunda merak konusu olmaya devam ediyor.

İstifa kararı, bugün Bozbey’in şahsi sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZBEY

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZBEY

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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