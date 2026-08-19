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Bakandan Torino yolculuğu öncesi milli sporculara destek mesajı

Osman Aşkın Bak, 21 Ağustos-3 Eylül'de Torino'da düzenlenecek 20. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi 29 dalda temsil edecek 334 sporcuya başarı diledi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 17:37

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bakandan Torino yolculuğu öncesi milli sporculara destek mesajı

Bakandan Torino yolculuğu öncesi milli sporculara destek mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 21 Ağustos - 3 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek 20. Akdeniz Oyunları öncesi milli sporculara başarı dileğinde bulundu.

bakanın paylaşımı:

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bak, "Torino 2026 Akdeniz Oyunları’nda ülkemizi 29 spor dalında temsil edecek; 137 kadın, 197 erkek olmak üzere toplam 334 milli sporcumuza yürekten başarılar diliyorum. Şanlı bayrağımızı gururla temsil edeceğinize gönülden inanıyoruz. Yolunuz açık olsun; kalbimiz ve desteğimiz her daim sizinle." ifadelerini kullandı.

takım bileşimi ve beklentiler:

Paylaşımda belirtilen rakamlar doğrultusunda Türkiye, 29 spor dalında mücadele edecek ve toplamda 334 sporcuyla organizasyona katılacak. Bakan Bak'ın mesajı, hem sporculara moral hem de kamuoyuna hazırlık hakkında net bir bilgi sundu.

Yetkililer ve federasyonlar için bu tür erken açıklamalar, hazırlık sürecinin izlenmesi ve hedeflerin netleştirilmesi açısından önemli kabul ediliyor. Bakanın desteği, milli ekibin motivasyonuna katkı sağlamayı amaçlıyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, İTALYA&#039;DA DÜZENLENECEK AKDENİZ OYUNLARI’NDA ÜLKEMİZİ...

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, İTALYA'DA DÜZENLENECEK AKDENİZ OYUNLARI’NDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK MİLLİ SPORCULARA BAŞARI DİLEĞİNDE BULUNDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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