Kayseri kadın FK yeni sezona Sultanbeyli Gücü karşısında evinde başlıyor

Sezona hazırlık ve fikstür çekimi:

2026-2027 Sezonu Suwen Kadın Futbol Süper Ligi fikstür çekimi tamamlandı. 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü başlayacak ligde toplam 16 takım mücadele edecek ve sezon 30 hafta sürecek. Kayseri Kadın Futbol Kulübü adına çekime Başkan Osman Bahadır Kökoğlu katıldı.

Kayseri'nin açılış maçı:

Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligdeki ilk haftasını kendi sahasında geçirecek ve sezona Sultanbeyli Gücü FK karşısında başlayacak. Kulübün başlangıç fikstürü ve planlanan maç takvimi kentte ve taraftar çevrelerinde dikkat çekti.

Fikstür ve kritik dönemler:

Sarı-kırmızılı takımın fikstüründe özellikle 10. ve 11. haftaların üst üste deplasmanda oynanacak olması öne çıkıyor; bu dönem takımın sezon içindeki ilk sınavlarından biri olarak değerlendirilecek. Aşağıda Kayseri Kadın FK'nin açıklanan ilk 15 haftalık fikstürü yer alıyor:

1.Hafta: Sultanbeyli Gücü FK (E)

2.Hafta: 1207 Antalyaspor Kadın FK (D)

3.Hafta: Amed Sportif Faaliyetler (E)

4.Hafta: Yüksekova SK (D)

5.Hafta: Şile Bilgidoğa (E)

6.Hafta: Beşiktaş A.Ş (D)

7.Hafta: Safi MCL Bentonit Ünye (E)

8.Hafta: Fenerbahçe (D)

9.Hafta: Haymanaspor (E)

10.Hafta: Giresun Sanayi SK (D)

11.Hafta: Galatasaray (D)

12.Hafta: ABB Fomget SK (E)

13.Hafta: Bakırköy Kadın Futbol SK (D)

14.Hafta: Hakkarigücü Spor (E)

15.Hafta: Trabzonspor (D)

Kulüp yönetimi ve teknik heyet, açıklanan takvime göre hazırlıklarını sürdürecek. Taraftarlar için özellikle sezon açılışı ve ev maçları ayrı bir önem taşıyor; Kayseri Kadın FK'nın ligdeki hedefleri ve kadro performansı ilerleyen haftalarda daha net şekillenecek.

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ, İLK HAFTASINDA EVİNDE SULTANBEYLİ GÜCÜ FK İLE OYNAYACAK.