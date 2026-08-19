Lüleburgaz'da bayilere sıkı denetim: bitki koruma ürünlerinde mevzuat gözetimi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından bitki koruma ürünleri bayilerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Denetim kapsamı:

Gerçekleştirilen kontrollerde bitki koruma ürünlerinin mevzuata uygunluğu, depolama şartları, kayıt sistemleri ve etiket bilgileri titizlikle inceleniyor. Bayilerin kayıt ve belge düzenine uyumu ile ürünlerin saklama koşulları öncelikli değerlendirme maddeleri arasında yer alıyor.

Amaç ve izleme:

Yetkililer, denetimlerin amacının üretimde ve tedarikte güvenliği artırmak olduğunu vurgulayarak, üreticilerin sağlık ve güvenilir ürünlere ulaşabilmesi için denetimlerin sürdürüleceğini belirtti. Denetimler, bölgedeki bayilerin mevzuata uygunluğunu sürekli izlemeyi hedefliyor.

LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONELLERİ TARAFINDAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİLERİNE YÖNELİK DENETİMLER DEVAM EDİYOR.