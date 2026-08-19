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Musaba için bir yıllık İngiltere yolculuğu

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Anthony Musaba’yı 1 yıllığına İngiltere Championship ekibi Norwich City’ye kiraladı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 18:40

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Musaba için bir yıllık İngiltere yolculuğu

Musaba için transfer resmileşti

Fenerbahçe, Hollandalı sol kanat oyuncusu Anthony Musaba ile ilgili kararını açıkladı. Kulüp, Musaba’nın İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City’ye 1 yıllık kiralık transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Transferin detayları:

Yapılan açıklamada, Musaba’nın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya katıldığı hatırlatıldı ve transferin süresi 1 yıl olarak belirtildi. Kulübün açıklamasında futbolcuya başarılı bir sezon dilendi: "Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Anthony Musaba’nın 1 yıllık kiralık transferi konusunda İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz."

Bu transferin anlamı:

Resmî açıklama, Musaba için daha fazla oynama fırsatı ve deneyim kazanma amacı taşıyan bir adım olarak okunabilir. Kulüp açısından ise oyuncunun form ve performans takibi ile kadro planlamasında esneklik sağlanması hedefleniyor. Hem Fenerbahçe hem de Musaba için bu sürecin verimli geçmesi, oyuncunun gelişimi ve sezon içindeki rol dağılımı üzerinde belirleyici olacak.

Norwich City cephesinde ise sezon boyunca Musaba’dan beklentiler, onun kanat seçeneklerine katkı sağlaması yönünde olacak; Fenerbahçe ise sezon sonunda performans değerlendirmesi yaparak gelecekteki planlarını şekillendirebilir.

ANTHONY MUSABA (ARŞİV)

ANTHONY MUSABA (ARŞİV)

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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