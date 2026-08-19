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Edremit TDİOSB’de yatırımcı dönemi başlıyor

Edremit TDİOSB'de altyapı çalışmaları yüzde 85'e ulaştı; yapı ruhsatı süreci başladı, kesin tahsislerin 2026 sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 18:28

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EDİTÖR: Berk Doğan

Edremit TDİOSB’de yatırımcı dönemi başlıyor

Edremit TDİOSB’de altyapı yüzde 85 seviyesine ulaştı

Edremit Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı) Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) sahasında altyapı uygulamaları hız kazandı. Zemin iyileştirme ve saha düzenleme çalışmaları tamamlanmasının ardından imalatlarda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 85e ulaştı. Projede yapı ruhsatı verme süreci başlatılmış olup, kesin tahsis işlemlerinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

şantiye ziyareti ve teknik değerlendirme:

Yönetim kurulu üyeleri ile teknik kontrol ekibi sahada incelemelerde bulundu. İncelemede Edremit TDİOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Üyesi ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Cavit Cebeci ve Ali Yılmaz Diker ile TDİOSB Bölge Müdürü Selma Tekçe hazır bulundu. Teknik ekipten atıksu, yağmursuyu, içme ve kullanma suyu, sulama suyu, çevre duvarı, drenaj, elektrik ve telekom altyapısına ilişkin mevcut durum, fiziki ilerleme oranları ve tamamlanma takvimi hakkında bilgi alındı.

Yönetim kurulunun değerlendirmesine göre altyapı uygulamalarının yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor; bu takvim, kesin tahsis süreçleriyle paralel ilerleyecek şekilde planlandı.

yatırımcı dönemi ve bölgesel etkiler:

Edremit Belediye Başkanı ve TDİOSB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ertaş, projenin sahada somutlaşıp yatırım aşamasına geçtiğini vurguladı. Ertaş, altyapıdaki ilerlemenin yatırımcıların sahaya inmesini mümkün kıldığını belirtti ve kesin tahsis ile yapı ruhsatı süreçlerinin hızlandığına dikkat çekti.

Projenin istihdam hedefi de ön plana çıkıyor; TDİOSB için yaklaşık bin 500 kişilik doğrudan istihdam hedefleniyor. Bu istihdamın bölgeye üretim, lojistik, ticaret, hizmet ve yan sektörlerde ek hareketlilik sağlayacağı bekleniyor.

Yapı ruhsatı süreçlerinin başlatılmasıyla parsellerin kesin kabul aşamasına geçilmesi ve yatırımcıların kesin kabul sözleşmelerini imzalamaya davet edilmesi planlanıyor. Kesin tahsis işlemlerinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasıyla yatırımcıların tesis kurma sürecinde önemli bir engelin daha kaldırılması hedefleniyor.

Jeotermal kaynaklı modern sera teknolojilerini birleştiren Edremit TDİOSB, üretim kapasitesi, ihracat potansiyeli ve bölgesel kalkınmaya katkısı açısından stratejik bir yatırım olarak tanımlanıyor. Projenin hayata geçmesiyle Edremit’in modern jeotermal sera üretiminde öne çıkan merkezlerden biri haline gelmesi ve Körfez ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

Altyapıda yüzde 85 fiziki gerçekleşme, yapı ruhsatı sürecinin başlatılması ve 2026 sonuna kadar tamamlanması hedeflenen kesin tahsislerle birlikte gündem artık yatırımcıların sahaya indiği döneme odaklanmış durumda.

EDREMİT TARIMA DAYALI İHTİSAS (JEOTERMAL KAYNAKLI) ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE (TDİOSB) ALTYAPI...

EDREMİT TARIMA DAYALI İHTİSAS (JEOTERMAL KAYNAKLI) ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE (TDİOSB) ALTYAPI ÇALIŞMALARINDA YÜZDE 85 FİZİKİ GERÇEKLEŞMEYE ULAŞILDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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