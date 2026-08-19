Emet'te orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Kütahya'nın Emet ilçesinde öğleden sonra, Köprücek köyü yakınlarında başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Bölgede ilk müdahaleyi yapan itfaiye ve orman işletme ekipleri ile koordineli şekilde çalışma başlatıldı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Ekiplerin karadan yürüttüğü müdahalenin yanı sıra bir yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Bu koordineli çaba sayesinde alevlerin daha geniş bir alana yayılması engellendi ve yangın kontrol altına alındı.

Zarar tespiti ve soğutma çalışmaları:

Yangında yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü belirtilirken, ekiplerin bölgede soğutma ve gözetim çalışmaları sürüyor. Hasar tespitine yönelik çalışmaların ardından gerekli raporlar hazırlanacak.

Soruşturma başlatıldı:

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlattı; şu aşamada neden henüz tespit edilemedi.

Emet'te ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı