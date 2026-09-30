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Bakanlıkta spor ve işbirliği gündemi: Murat Kurum Aziz Yıldırım'ı ağırladı

Bakan Murat Kurum, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı bakanlıkta kabul etti; ziyaret sonrası kulübe ve sporculara başarı diledi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Bakanlıkta spor ve işbirliği gündemi: Murat Kurum Aziz Yıldırım'ı ağırladı

Görüşme bakanlıkta gerçekleşti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ı bakanlıkta ağırladı. Kabule ilişkin paylaşım Bakan Kurum'un sosyal medya hesabından yapıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım’ı Bakanlığımızda ağırladık. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor; köklü geçmişi ve güçlü camiasıyla Türk sporunun önemli değerlerinden Fenerbahçe’ye, yönetimine ve sporcularımıza başarılar diliyorum

Ziyaretin vurguları

Bakan Kurum paylaşımında Fenerbahçe'nin köklü geçmişi ve güçlü camiasına dikkat çekerek kulüp yönetimine ve sporculara başarı dileklerini yineledi. Görüşmenin ayrıntıları hakkında ek bilgi paylaşılmadı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI AZİZ...

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI AZİZ YILDIRIM’I KABUL ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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