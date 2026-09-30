İki günlük sağanak Akyazı'da kümeyi su altında bıraktı

etkinin boyutu:

Sakarya genelinde iki gündür devam eden kuvvetli sağanak nedeniyle Akyazı ilçesine bağlı Çıldırlar Mahallesinde bir tavuk kümesi su altında kaldı.

Yağışın ardından oluşan su birikintileri ve taşkınlar, kümes içerisine doldu. Bu durum nedeniyle tesis içerisindeki çok sayıda kanatlı hayvan telef oldu.

mahalledeki durum ve müdahale çalışmaları:

Mahalle genelinde yağış nedeniyle farklı noktalarda su baskınları yaşandı. Bölgede yetkililer tarafından tahliye ve durum tespit çalışmaları başlatıldı.

Yerel ekipler, etkilenen alanlarda saha incelemesi yapıyor ve ihtiyaç doğrultusunda destek sağlanması için koordinasyon sürdürülüyor.

etkiler ve yerel yaşam:

Yağışın günlük yaşam ve ulaşım üzerindeki etkileri hissedilirken, küçük çiftlikler ve kümes işletmeleri zarar gördü. Sürü sahipleri zarar tespiti ve gerekli tedbirlerin alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, vatandaşları benzer olaylara karşı dikkatli olmaya çağırdı ve zarar görenlere yönelik yardım ile destek hizmetlerinin yönlendirileceğini bildirdi.

SAKARYA GENELİNDE İKİ GÜNDÜR ETKİSİNİ SÜRDÜREN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ SEBEBİYLE AKYAZI İLÇESİNDE BİR TAVUK KÜMESİNİ SU BASTI. KÜMES İÇERİSİNDE BULUNAN ÇOK SAYIDA KANATLI HAYVAN TELEF OLDU.