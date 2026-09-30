Dolar 49,0122 +0,02%
Euro 55,7587 +0,31%
Bist 12.006,15 -2,31%
Altın Gram 6.677,83 +1,39%
EUR/USD 1,1373 +0,23%
Brent Petrol 97,74 +1,64%
--°

İki günlük sağanak Akyazı'da kümeyi su altında bıraktı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki gündür süren kuvvetli sağanak, Çıldırlar Mahallesi'nde bir tavuk kümesini bastı; çok sayıda kanatlı telef oldu.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 15:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

İki günlük sağanak Akyazı'da kümeyi su altında bıraktı

etkinin boyutu:

Sakarya genelinde iki gündür devam eden kuvvetli sağanak nedeniyle Akyazı ilçesine bağlı Çıldırlar Mahallesinde bir tavuk kümesi su altında kaldı.

Yağışın ardından oluşan su birikintileri ve taşkınlar, kümes içerisine doldu. Bu durum nedeniyle tesis içerisindeki çok sayıda kanatlı hayvan telef oldu.

mahalledeki durum ve müdahale çalışmaları:

Mahalle genelinde yağış nedeniyle farklı noktalarda su baskınları yaşandı. Bölgede yetkililer tarafından tahliye ve durum tespit çalışmaları başlatıldı.

Yerel ekipler, etkilenen alanlarda saha incelemesi yapıyor ve ihtiyaç doğrultusunda destek sağlanması için koordinasyon sürdürülüyor.

etkiler ve yerel yaşam:

Yağışın günlük yaşam ve ulaşım üzerindeki etkileri hissedilirken, küçük çiftlikler ve kümes işletmeleri zarar gördü. Sürü sahipleri zarar tespiti ve gerekli tedbirlerin alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, vatandaşları benzer olaylara karşı dikkatli olmaya çağırdı ve zarar görenlere yönelik yardım ile destek hizmetlerinin yönlendirileceğini bildirdi.

SAKARYA GENELİNDE İKİ GÜNDÜR ETKİSİNİ SÜRDÜREN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ SEBEBİYLE AKYAZI İLÇESİNDE...

SAKARYA GENELİNDE İKİ GÜNDÜR ETKİSİNİ SÜRDÜREN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ SEBEBİYLE AKYAZI İLÇESİNDE BİR TAVUK KÜMESİNİ SU BASTI. KÜMES İÇERİSİNDE BULUNAN ÇOK SAYIDA KANATLI HAYVAN TELEF OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kırklareli'de Karacaibrahim ve Pınar'da su kesintisi: altyapı çalışması ve ana h...
images

itfaiye filosuna yeni dönem: Elazığ'da öncü motosiklet ve mobil müdahale aracı h...
images

malatya için kuvvetli yağış uyarısı: tedbir çağrısı yapıldı
images

Kulak ve Bahşiş'te açılan yollar mahalle yaşamını ve tarımı kolaylaştırdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gençlerin liderliğinde teknolojiye yeni sayfa: Şanlıurfa'dan Türkiye yüzyılı çağrısı

Kamu denetiminde adalet talebi: devletin denetçileri için hak ve itibar çağrısı

Beşiktaş, Italiano yönetiminde Kocaelispor maçına taktik ve kondisyon odaklı hazırlanıyor

Beyköy'de mantar sonrası rahatsızlanan üç kişi hastaneye kaldırıldı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor