Kulak ve Bahşiş'te açılan yollar mahalle yaşamını ve tarımı kolaylaştırdı

Tarsus Belediyesi’den mahalle içi ulaşımı güçlendiren çalışmalar

Tarsus ilçesinde Kulak ve Bahşiş mahallelerinde yürütülen yol çalışmaları tamamlandı. Kulak Mahallesi'nde Merkez Kulak ile Eski Kulak arasındaki, yaklaşık 40 yıldır kullanılmayan kadastro yolu yeniden ulaşıma açılırken, iki mahallede de bakım, reglaj, tesviye ve sathi kaplama işleri yapıldı. Çalışmalar, hem günlük yaşam hem de tarımsal üretimin ulaşım altyapısını hedef aldı.

Kulak Mahallesi çalışmaları:

Kulak’ta yürütülen çalışmalarda 5 bin 500 metre yeni yol açıldı, 7 bin 280 metre yolun bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Ayrıca 33 bin 500 metre reglaj ve tesviye ile 5 bin 400 metre sathi kaplama yapıldı. Çalışmalarda 135 kamyon bypass malzeme kullanıldı, 36 kamyon bypass malzeme nakli yapıldı ve bölgeye 3 adet binlik büz döşendi. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Burada önemli olan sadece bir yolu yapmak değil, mahallemizin günlük yaşamını ve üretimini kolaylaştıracak ulaşımı sağlamak" dedi.

Bahşiş Mahallesi ve tarımsal ulaşıma katkı:

Bahşiş’teki çalışmaların hedefi yalnızca mahalle içi dolaşımı iyileştirmek değil; tarımsal üretim yapanların tarlalarına ve ürün taşıma güzergahlarına daha rahat erişim sağlamaktı. Bu kapsamda 1 900 metre yolun bakım ve onarımı, 4 bin 400 metre sathi kaplama ve 19 bin 100 metre reglaj ve tesviye tamamlandı. Çalışmalarda 59 kamyon bypass malzeme kullanıldı, 44 kamyon bypass malzeme nakli gerçekleştirildi, ayrıca 5 adet binlik büz döşendi ve 9 kamyon asfalt yama çalışması yapıldı.

Başkan Ali Boltaç, mahalle ziyaretleri sırasında köy kahvelerinde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi; yapılan hizmetleri anlatarak ihtiyaçlara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Boltaç, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni yollar açmaya ve mevcut yolların bakımını sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı. Yerel ulaşım ağının güçlendirilmesinin, hem günlük yaşamı hem de üretim ve nakliyeyi olumlu etkilemesi bekleniyor.

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE KULAK VE BAHŞİŞ MAHALLELERİNDE YOL ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.