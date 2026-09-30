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itfaiye filosuna yeni dönem: Elazığ'da öncü motosiklet ve mobil müdahale aracı hizmette

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, olaylara daha hızlı müdahale etmek için öncü motosiklet ile Mobil Eğitim, Tatbikat ve Müdahale Aracı'nı hizmete aldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 15:13

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EDİTÖR: Aslı Han

itfaiye filosuna yeni dönem: Elazığ'da öncü motosiklet ve mobil müdahale aracı hizmette

itfaiye filosuna yeni dönem: Elazığ'da öncü motosiklet ve mobil müdahale aracı hizmette

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, olaylara daha hızlı müdahale etmek ve kentte afet bilincini artırmak amacıyla envanterine iki yeni araç ekledi. Yapılan yenileme, müdahale sürelerini kısaltmayı ve ekiplerin olay yerine erişimini hızlandırmayı hedefliyor.

yeni araçların özellikleri ve görevleri:

En dikkat çekici adım, Türkiye’de ilk kez bir il belediyesi tarafından tasarlanıp hizmete sunulan öncü motosiklet oldu. Antalya, İzmir, Trabzon ve İstanbul gibi büyükşehirlerdeki uygulamalardan sonra Elazığ'da da devreye alınan bu motosiklet, trafikte zaman tasarrufu sağlayarak ekiplerin olay noktasına daha kısa sürede ulaşmasına olanak tanıyacak. Özellikle asansörde mahsur kalma olayları, küçük çaplı araç yangınları ve kurtarma operasyonlarında hızlı bir ilk müdahale unsuru olarak öne çıkıyor.

Ayrıca envantere katılan Mobil Eğitim, Tatbikat ve Müdahale Aracı, sahada eğitim ve tatbikatları güçlendirirken aynı zamanda saha müdahalelerinde mobil destek sağlayacak şekilde planlandı.

stratejik amaç ve beklenen etkiler:

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü açıklamasında, İtfaiye Müdürlüğü'nün teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek araç filosunu güçlendirmeye devam ettiği vurgulandı. Amaç, kent genelinde meydana gelebilecek olay ve afetlere en hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmek. Yeni araçların devreye alınması, hem müdahale kapasitesini artıracak hem de toplumsal farkındalığın yükselmesine katkı sunacak.

Belediyenin bu adımı, yerel müdahale yeteneklerini güçlendirirken sahada zaman yönetimi ve eğitim altyapısına yapılan yatırımın somut bir örneğini oluşturuyor.

ELAZIĞ BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ, OLAYLARA DAHA HIZLI MÜDAHALE ETMEK VE AFET BİLİNCİNİ ARTIRMAK...

ELAZIĞ BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ, OLAYLARA DAHA HIZLI MÜDAHALE ETMEK VE AFET BİLİNCİNİ ARTIRMAK AMACIYLA ENVANTERİNE ÖNCÜ MOTOSİKLET İLE MOBİL EĞİTİM, TATBİKAT VE MÜDAHALE ARACI KATTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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