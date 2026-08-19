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Menderes'te partiye katılma isteği tartışması: İlkay Çiçek 1,5 yıldır AK Parti'ye başvurdu, talep reddedildi

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İlkay Çiçek'in 1,5 yıldır partiye katılma talebinin yetkili kurullarca resmen reddedildiğini açıkladı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 15:37

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 16:11

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EDİTÖR: Merve Çelik

Menderes'te partiye katılma isteği tartışması: İlkay Çiçek 1,5 yıldır AK Parti'ye başvurdu, talep reddedildi

Menderes ziyaretinde tartışma ve parti kararı

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Menderes Belediye Başkanvekili seçilen Asuman Şen'i makamında ziyaret etti. Ziyarete AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı ile Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan eşlik etti. İnan, ziyaretin ardından AK Parti İlçe Başkanlığı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İlkay Çiçek'in katılım talebi ve partinin tutumu:

İnan, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in AK Parti'ye katılmak için yoğun çaba gösterdiğini ancak bu talebin yetkili kurullar tarafından kabul edilmediğini belirtti. İnan, 'Milletimizin bilmesinde yarar var. Bu dahil olma sürecinde ne kadar titiz davrandığımızı belirtmek isterim. Bunun en net örneklerinden biri de Menderes'tir' diyerek, 1,5 yıl süren başvurunun sonunda ilgili mercilerin talebi reddettiğini vurguladı.

İnan, partiye yeni katılan isimlerle güçlerini artırdıklarını ve AK Parti'nin seçici bir yaklaşım benimsediğini ifade etti. Menderes örneğini bu titizliğin somut göstergesi olarak sundu ve kararın partinin sorumluluk anlayışıyla alındığını söyledi.

İzmir vurgusu, hizmet iddiası ve CHP eleştirisi:

İnan, İzmir'de Cumhur İttifakı'nın birinci sırada olduğunu ve Menderes seçiminin bunun açık bir örneği olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. Menemen ve Aliağa'da hayata geçirilen hizmetleri işaret eden İnan, 'İzmir merkezde olmayan hizmetler bu ilçelerimizde ete kemiğe büründü' diye konuştu ve partinin 35. yılında İzmir'in sorunlarını çözmeyi hedefleyen kadrolarla yola devam edeceklerini söyledi.

CHP yönetimine yönelik eleştiriler de yapan İnan, Menderes'te geçmişte yaşanan süreçlere atıfta bulunarak CHP'li isimlerin tercihleri nedeniyle zarar gördüklerini savundu. Özgür Özel ve çevresine yönelik, 'Mendereslilerden özür dilemeliler' çağrısı yaparak siyasette ahlakın önemine dikkat çekti ve eleştirisini, aday gösterme süreçleriyle ilişkilendirdi.

İnan'ın açıklamaları, parti içi değerlendirmelerin ve yerel yönetim tercihleriyle ilgili tartışmaların Menderes özelinde nasıl yürütüldüğünü gösterirken, AK Parti'nin İzmir stratejisine dair de mesajlar içerdi.

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ VE İZMİR MİLLETVEKİLİ EYYÜP KADİR İNAN (SOLDA), MENDERES BELEDİYESİNDE...

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ VE İZMİR MİLLETVEKİLİ EYYÜP KADİR İNAN (SOLDA), MENDERES BELEDİYESİNDE BAŞKANVEKİLİ SEÇİLEN ASUMAN ŞEN’İ (SAĞDA) MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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