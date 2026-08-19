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Uşak'ta jandarmadan eş zamanlı tütün ve uyuşturucu operasyonu

Uşak'ın Sivaslı ve Banaz ilçelerinde jandarmanın operasyonunda 217.600 sahte bandrollü makaron, 9.540 dolu makaron, 53 kg tütün, 72 kenevir kökü ve 542 g esrar ele geçirildi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 15:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Uşak'ta jandarmadan eş zamanlı tütün ve uyuşturucu operasyonu

Operasyonun kapsamı:

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmada Sivaslı ve Banaz ilçelerinde eş zamanlı adli arama gerçekleştirdi. Operasyon, Sivaslı ve Banaz Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde iki adreste yapıldı.

Aramalarda ele geçirilenler arasında 72 kök kenevir bitkisi, 542 gram kubar esrar, 217.600 adet sahte bandrollü boş makaron, 9.540 adet bandrolsüz dolu makaron ve 53 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün bulunuyor.

Yasal işlem ve soruşturma:

Olayla ilgili olarak yakalanan iki şüpheli hakkında, Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun, uyuşturucu madde imal ve ticareti ve 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı. Soruşturma ve delil değerlendirmesi jandarma ve savcılık birimleri tarafından sürdürülüyor.

UŞAK’IN SİVASLI VE BANAZ İLÇELERİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA...

UŞAK’IN SİVASLI VE BANAZ İLÇELERİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA KAÇAK MAKARON, TÜTÜN VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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