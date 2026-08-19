İnegöl'ün mutfağında şeffaf adım: Gastro İnegöl ayrıntılı menüyü hayata geçirdi

Gastro İnegöl'de ayrıntılı menü uygulaması

İnegöl Belediyesi'nin gastronomi markası Gastro İnegöl, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından getirilen ayrıntılı menü düzenlemesine hızla uyum sağlayarak Temmuz itibarıyla uygulamayı başlattı. Belediye bünyesindeki bu işletme, İnegöl'de söz konusu sistemi hayata geçiren ilk adres oldu ve kentin hem lezzet hem de tüketici bilinci açısından öncü konumunu güçlendirdi.

İnegöl'ün tadımlama merkezi:

Gastro İnegöl, yalnızca yemek servisi yapılan bir restoran olmanın ötesinde, kentin gastronomi kültürünü tanıtan bir tadımlama merkezi olarak konumlanıyor. İnegöl'ün yöresel yemekleri, coğrafi işaretli ürünleri ve yerel üreticilerin sunduğu tatlar burada bir araya getiriliyor. Açıldığı günden beri hem İnegöllüler hem de kenti ziyaret eden misafirler için uğrak noktasına dönüşen işletme, farklı şehirlerden gelenlere de İnegöl mutfağını yerinde deneyimleme olanağı sunuyor.

Menülerde kalori ve alerjen bilgileri:

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği kapsamında hayata geçirilen uygulama, toplu tüketim yerlerinde sunulan gıdalar hakkında tüketicilere daha ayrıntılı bilgi verilmesini amaçlıyor. Gastro İnegöl, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından gerekli hazırlıkları tamamlayarak Temmuz ayında menülerine; içeriği, kalori bilgileri ve alerjen uyarıları başta olmak üzere tüketici açısından öncelikli tüm bilgileri ekledi.

Uygulama çerçevesinde çorbalardan ana yemeklere, salatalardan tatlı ve içeceklere kadar menüdeki tüm ürünlerde içerik ve alerjen bilgileri görünür hale getirildi. Bu sayede misafirler yemek tercihlerini yaparken yalnızca lezzete değil, aynı zamanda besin değeri ve olası risklere göre de bilinçli karar verebiliyor.

İnegöl Belediyesi, gastronomi çalışmalarını yöresel lezzetleri yaşatmakla sınırlamayıp vatandaşların güvenilir ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan uygulamaları da hayata geçiriyor. Gastro İnegöl'ün ayrıntılı menüye kısa sürede geçmesi, kentin gastronomik mirasının tanıtılmasının yanı sıra şeffaf bilgilendirme ve tüketici memnuniyetini de öne çıkarıyor.

Alper Taban da uygulamanın önemine dikkat çekerek, "Gastronomi alanında şehrimizin değerlerini yaşatırken, hemşerilerimizin sağlıklı ve bilinçli tercihler yapabilmesini de önemsiyoruz. Tükettiğimiz gıdanın içeriğini, kalorisini ve varsa alerjenlerini bilmek, sağlıklı beslenme açısından önemli bir farkındalık oluşturuyor. Gastro İnegöl’de uygulamaya aldığımız ayrıntılı menü sistemiyle misafirlerimize yalnızca lezzetli ve yöresel ürünler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda tercihlerini daha bilinçli yapabilecekleri şeffaf bir ortam da sağlıyoruz. İnegöl Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığını, memnuniyetini ve güvenini önceleyen uygulamaları hayata geçirmeye, şehrimizin gastronomi kültürünü geleceğe taşırken hizmet kalitemizi de sürekli geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Gastro İnegöl'ün attığı bu adım, kentin gastronomi vizyonunu pekiştirirken tüketicilerin bilinçli seçim yapmasına da doğrudan katkı sağlıyor. İnegöl Belediyesi, bu tür uygulamalarla hem mutfak mirasını korumayı hem de hizmet kalitesini artırmayı hedeflemeye devam edecek.

İNEGÖL BELEDİYESİ’NİN GASTRONOMİ MARKALARINDAN GASTRO İNEGÖL, TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN AYRINTILI MENÜ UYGULAMASINA HIZLICA UYUM SAĞLAYARAK TEMMUZ AYI İTİBARIYLA MENÜLERİNDE UYGULAMAYI BAŞLATTI. GASTRO İNEGÖL, İNEGÖL’DE BU UYGULAMAYI HAYATA GEÇİREN İLK İŞLETME OLDU.